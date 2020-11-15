Зірка Comedy Club в комі через отруєння: його стан різко змінився

Дмитра (Дмитра) Хрустальова, зірку Comedy Club і співведучого "Вечірнього Урганта" виписали з лікарні після детоксу. Актора напередодні ввели у штучну кому, однак тепер він почуває себе краще.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, шоумен вже у мами в Репіно.

"Дмитра Хрустальова, співведучого "Вечірнього Урганта", виписали з лікарні №40 після детоксу. Він вже вдома, у мами, у Репіно, куди і збирався з самого початку. Почуває себе добре", - йдеться в повідомленні.

Хрустальов відчув себе погано після прильоту в Санкт-Петербург. Він став задихатися по дорозі на дачу до мами. Він їхав у таксі, але водій помітив, що Дмитру погано. Таксист доставив його до лікарні.

Він задихався і був у важкому стані. За чутками, Хрустальова підключили до апарату ШВЛ. Акторові провели тест на коронавірус, який показав негативний результат.

Попередньо відомо, що у актора важка інтоксикація після отруєння. Що саме сталося, і чим міг отруїтися шоумен, невідомо.

Повідомлялося, що лікарям довелося ввести його в штучну кому. Але тепер, після того, як лікарі провели детокс, він почуває себе значно краще.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі врятували маленьку дівчинку, у якої були важкі ускладнення після перенесеного коронавіруса. Дівчинка перебувала в комі цілий місяць, але тепер йде на поправку.