Зірка "1+1" пекельно перенесла коронавірус: боліло все обличчя

Марічка Падалко перенесла коронавірус (фото: facebook.com/marichka.padalko)

Ведуча українського каналу розповіла про те, як перехворіла на COVID-19

Марічка Падалко розповіла про те, як перехворіла COVID-19. Зірка телеканалу "1+1" і ведуча описала всі симптоми, що супроводжували її хворобу. Марічка повідомила, що весь карантин її сім'я жила за містом і навіть рідко виходила в магазин за продуктами. У сина Михайлика заболіло горло в липні і ніхто не міг і подумати, що це виявиться коронавірус. Тести родині зробити ніхто не пропонував, це було рішення ведучої. Спочатку його зробили доньці Маші і він виявився позитивним.

Стан Марічки погіршився, з'явилася страшна слабкість і кашель.

"Мене направили на комп'ютерну томографію. Бронхіт був у повному розквіті. Тоді ж мені порадили здати тест на антитіла, які виробляються на виході з коронавірусу. Виявилося, що вони в мене вже почали активно вироблятися. Це означало, що я перенесла хворобу", - розповіла Падалко "Фактам".

За словами ведучої, у неї не було підвищеної температури. Вона не втратила нюх, але було відчуття, що болить все обличчя. Зазвичай активна Марічка помітила, що постійно хоче спати і відчуття сильної слабкості не покидає її. Потім з'явився кашель і лікар прописав їй антибіотики. Хвороба тривала два тижні.

"Але це не означає, що зараз я вже повністю відновилася. Коронавірус досить підступний, і потрібно якийсь час берегти себе, не жити в тому ритмі, до якого звик. Лікарі кажуть, що відновлення відбувається лише за місяць", - повідомила Марічка.

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