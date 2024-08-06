Обратите внимание на состав: нутрициолог рассказала, какой хлеб полезен для здоровья

Что должно быть в составе

По словам эксперта, выбирая хлеб обязательно обращайте внимание на склад.

Первыми в составе указываются те ингредиенты, которых в продукте содержится больше всего. Поэтому в начале состава должно быть цельное зерно, мука (цельнозерновая, второго сорта или обдирная), вода.

Далее в составе допускаются соль, разные семена и орехи, специи.

А вот сахар, солод, мед, патока, глюкозный сироп, крахмал, растительные масла, маргарин, эмульгаторы, усилители вкуса и сомнительные консерванты должны отсутствовать в составе натурального хлеба.

Нутрициолог отметила, чем короче состав, тем больше вероятность того, что хлеб должного качества.

Вид муки

К тому же обращай внимание на вид зерна или сорт муки, из которого изготовлен хлеб. Чем грубее мука (цельнозерновая, жерновая и второго сорта), тем больше в ней сохраняется полезных веществ, таких как клетчатка, пищевые волокна, витамины и минералы.

Также хороший хлеб может быть с добавлением отрубей.

Эксперт добавила, если на первых местах в составе хлеба мука высшего или первого сорта (например, пшеничная) - это "пустые" углеводы, они не несут пользы и длительной сытости организму. Также они практически лишены витаминов и микроэлементов.

"Желательно предпочесть бездрожжевые виды хлеба, чаще всего их состав более натуральный тех видов, которые содержат дрожжи", - говорится в сообщении.

В чем хранить хлеб на кухне

Самый простой и дешевый вариант - хранить в холодильнике. Так в хлебе долго не заводится плесень, он пригоден к употреблению даже через неделю от даты производства. Но есть в этом способе и существенный недостаток - хлеб будет всегда холодным, в холодильнике он может впитать в себя запахи других продуктов.

Другой вариант - мешочек из ткани. Его можно как купить, так и сделать самостоятельно. Важно плотно завязать мешочек и хранить его в месте с умеренной влажностью, а также периодически стирать ткань.

Хлебница - самый оптимальный вариант хранения хлебобулочных изделий. Правильно выбранная хлебница не только помогает подольше сохранить вкусовые качества выпечки, но и может стать красивым и стильным аксессуаром.