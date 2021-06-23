Звіряче вбивство і вибух у будинку під Києвом: підозрюваний на відео розповів про злочини

Нагадаємо, тоді в результаті підпалу і вибуху в п'ятиповерхівці постраждали 6 людей, у тому числі дитина 2008 року народження. А на місці події було виявлено тіло 47 - річного чоловіка - як з'ясувалося, уродженця Кременчука, який був знайомим підозрюваного і проживав по сусідству.

Експертиза встановила, що смерть чоловіка настала не в результаті вибуху або пожежі - йому перерізали горло, завдали численних ударів ножем в груди та вирізали серце і частину легенів.

43-річного підозрюваного - моряка далекого плавання, який проживає в Білогородці - вирахували вже наступного дня по гарячих слідах, і він був затриманий.

Поліція сьогодні було опубліковано відео, на якому він дає свідчення.

За його словами, знайомого він убив, перебуваючи в стані афекту.

"Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла Сергія за допомогою бензину. У злочині розкаююсь, свою вину визнаю. Готовий співпрацювати зі слідством", - заявив чоловік.

Як пояснив Нєбитов, наразі затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п.4 ч. 2 ст. 115, та ч. 2 ст. 194 КК України). Йому загрожує довічне ув'язнення.

За даними слідства, на злочин він пішов через чергову суперечку, пов'язану з орендою гаражного приміщення (здавав його жертві). І ось під час такого конфлікту 20 червня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік скоїв вбивство.

"Після цього він розробив план, як йому зробити алібі, як уникнути покарання. І 21 числа він за допомогою запальної суміші, а також пороху, яких зберігався безпосередньо у квартирі потерпілого, оскільки той був мисливцем, і виготовляв самостійно патрони для мисливської зброї, він зробив вибух і підпал", - розповів Нєбитов.

Відео: підозрюваний у вбивстві та підпалі з вибухом у житловому будинку в Білогородці дав свідчення