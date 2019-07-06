Звіряче вбивство 13-річної дівчинки: нові деталі НП під Дніпром (відео)

Вбивство 13-річної Інни Дубик під Дніпром шокувало суспільство і викликало широкий резонанс. Батьки підлітка розповіли поліції про зникнення дочки лише через 6 днів після зникнення - увесь цей час вони пиячили, хоча розповідають про те, що проводили пошуки самостійно. Злочинця затримали, і він дає свідчення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інна з села Миролюбівка П'ятихатського району закінчила 7 клас. На літніх канікулах вона займалася господарством і пильнувала свого молодшого братика. 23 червня дівчинка пішла у магазин, але додому так і не повернулася.

Підлітка шукали близько ста небайдужих, жителі села розповідають, що ніколи стільки поліції тут не бачили. Кілька разів "спливали" сигнали про те, що Інну бачили в різних місцях, і правоохоронці прискіпливо перевіряли всю інформацію.

Тіло 13-річної дівчинки знайшли у лісосмузі за селом. Вбивця - 24-річний колишній ув'язнений зґвалтував і задушив Інну, а тіло сховав у кущах.

Згвалтування і вбивство 13-річної Інни Дубик під Дніпром (Фото: скріншот)

Злочин було скоєно 23 червня. Вбивця знав Інну, але "шапково".

"Може, привіталися і все. А так, щоб дружити - не дружили. Він нещодавно приїхав у село", - розповів старший брат Інни Сергій.

За словами місцевих жителів, злочинець приїхав у село недавно та займався різними підробітками. Рецедивист раніше сидів за крадіжку та за викрадення автомобіля. Тепер йому загрожує довічне.

Як розповіла начальник служби у справах дітей Олена Компанієць, байдужість батьків Інни шокувала її. Сусіди також тривалий час не помічали зникнення Інни...

Інна Дубик (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Не дивлячись на інформацію про те, що підліток нібито також могла випити спиртне і її нерідко бачили в компанії старших хлопців, сусіди відгукуються про Інні як про світлу і добру дівчинку.

Сім'я вбитої через зловживання алкоголем батьків перебувала на обліку як неблагонадійна. У той же час близько півроку вони начебто виправилися.

Молодшого сина тепер планують забрати від горе-батьків соціальні служби.

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, нещодавно чоловік облив бензином і підпалив свою наречену прямо на вулиці. 28-річний житель селища Бобурки під Запоріжжям пояснював на суді, що хотів так "зміцнити стосунки", і свою провину не визнає.

Як повідомлялося раніше, під Києвом неадекват жорстоко вбив сплячого знайомого.

Також ми писали про те, що вбивство Дарини Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві величезний резонанс, і 22 червня електронна петиція проти педофілів зібрала необхідну кількість підписів.