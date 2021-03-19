"Звіропад": у Дніпрі кіт "вийшов погуляти" і розбив іномарку (відео)

У Дніпрі кіт розбив лобове скло авто марки Citroen. Тварина впала з висоти та приземлилася на припарковане знизу авто. В результаті падіння кіт зламав лапку. Також постраждав і сам автомобіль.
Відео і подробиці інциденту опубліковані в співтоваристві "Вартові еспресо" у Facebook.
Як повідомляється, кіт випав з шостого поверху будинку і приземлився на лобове скло Citroen C3 Picasso. Через сильний удар скло автомобіля лопнуло і пішли великі тріщини.
"Чотирилапий вийшов погуляти на сусіднє підвіконня, але зірвався вниз. Кіт вижив, але зламав лапку. Господинею пухнастика виявилася місцева бабуся. Хто і як буде оплачувати ремонт лобового – поки невідомо", – йдеться у підписі до відео.
В коментарях на відео йдеться, що випадок не класифікується як страховий, тому лагодити автомобіль доведеться за власні кошти.
Власник автомобіля називає цей день "звіропадом", і повідомляє, що не знає, як діяти, коли на автомобіль з шостого поверху падає тварина.
Нагадаємо, що раніше в Кривому Розі Дніпропетровської області водіїв налякав страус, який кілька разів несподівано вибігав на дорогу. При цьому відео повеселило користувачів мережі.
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