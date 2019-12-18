Звіробій знову жорстко пройшлася по Зеленському: з'явилося відео

Маруся Звіробій знову різко висловилася про Володимира Зеленського. Ветеран АТО і волонтер в ефірі каналу ATR стверджувала, що під час президентських виборів Росія підтримувала Зеленського і вплинула на їх результат.

За словами волонтера, Росія вплинула на вибори навіть в США, а "нормандський формат" показав, що РФ "посадила на зад Європу". Звіробій вважає, що Путін давно купив Україну.

"Коли підтримує Росія, яка має такий вплив на світ, і вона підтримує тут кого-завгодно, навіть якщо вона тапки Зеленського тут підтримає, не сумнівайтеся, тапки Зеленського стануть президентом", - заявила Звіробій.

Волонтер стверджує, що такого масштабного пресингу, який відбувається зараз, вона навіть в 2014-му році не бачила.

Звіробій впевнена, що у "інформаційному полі Зеленського" дуже багато ботів, які і здійснюють цю давку.

"Якщо їх прибрати з інформаційного поля Зеленського, ви будете здивовані, наскільки там людей небагато залишиться", - стверджує волонетр.

Маруся Звіробій висловилася про Володимира Зеленського (відео: YouTube/ATR)

Нагадаємо, про 41-річну Марусю Звіробій активно заговорили після її висловлювань в прямому ефірі одного з телеканалів. Волонтер і учасниця АТО розкритикувала спілкування Зеленського з добровольцями на Донбасі, сказавши, що під час такої поїздки він може стати жертвою замаху. У правоохоронних органах ці слова сприйняли як загрозу життю президента.

Пізніше ім'я Марусі Звіробій спливло під час розслідування вбивства Павла Шеремета. Підозрювані у телефонних розмовах обговорювали персону Звіробій, як "сакральну жертву" і планували викрадення її дітей.