Обратите внимание на руки: назван первый признак опасной болезни

Некоторые болезни называют "тихими убийцами", ведь их можно не сразу заметить и диагностировать. Однако есть признак, который поможет вовремя выявить опасную инфекцию.

Что может свидетельствовать об опасной и даже смертельной болезни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

На что нужно обратить внимание

Эксперты из Британского кардиологического фонда советуют людям почаще смотреть на пальцы и руки. Дело в том, что появление красных или фиолетовых пятен может свидетельствовать об очень опасной инфекции, несвоевременное лечение которой в 80% случаев приводит к смерти.

Если вы заметили на ладонях или пальцах следы красного или фиолетового цвета, которых до этого не было, вам следует обратиться к врачу. Такие пятна могут оказаться первым признаком инфекции сердца - болезни эндокардит.

Поэтому следует внимательно следить за состоянием кожи и всего здоровья в целом. Врачи советуют не игнорировать первые "звоночник" и тревожные признаки, если вы начали их замечать.

Не игнорируйте первые признаки болезни (фото: freepik.com)

Что такое эндокардит

Эндокардит – это воспалительный процесс, он возникает в эндокардиальном слое сердца, внутренней оболочке, покрывающей полость сердца и клапаны. Эта болезнь часто возникает из-за бактериальных или инфекционных процессов в организме, когда микроорганизмы попадают в кровь и поселяются в сердечных клапанах или эндокардиальном слое.

Симптомы эндокардита могут включать в себя лихорадку, слабость, боли в суставах, изменения в сердечном ритме и шумы в сердце. Инфекция может привести к образованию наростов (вегетаций) на клапанах сердца, что может стать причиной нарушения кровообращения и серьезных осложнений, таких как сердечная недостаточность или инсульт.

Для диагностики эндокардита важно провести лабораторные исследования крови, эхокардиографию и другие исследования сердца. Лечение обычно включает антибиотики для борьбы с инфекцией, а в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления пораженных клапанов.