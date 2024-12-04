Сводный брат Эминема резко прокомментировал смерть матери

На днях стало известно, что умерла мать популярного американского рэп-исполнителя Эминема - Дебби Нельсон. И хотя сам артист никак не прокомментировал трагическое известие, это уже успел сдклать его сводный брат Натан (Нейт) Кейн Мазерс.

Как брат Эминема отреагировал на смерть матери

В stories Нейт обнародовал резкое заявление: "Испытываю сегодня ненависть и смешанные эмоции", - заметил он.

Дебби Нельсон, как известно, ушла из жизни в 69 лет. Ее забрала онкологическая болезнь, с которой женщина боролась с сентября, когда ей постановили такой диагноз.

Заявление Нейта о смерти матери (фото: instagram.com/nathankanemathers)

Что касается Эминема, то он, как уже отмечалось, пока никак публично не комментировал потерю родного человека. Известно, что Нейта Дебби родила от других отношений, спустя 14 лет после того, как на свет появился Эминем.

Рэпер имел непростые отношения с матерью, и об этом часто писала пресса. Не обходилось без публичных оскорблений и обвинений, и в прошлом мать звезды даже подавала на него в суд за ложные утверждения. Однако в последние годы семье удалось немного примириться. Дебби выражала теплые слова в адрес Эминема, а тот в свою очередь извинился перед ней, в частности сделав это в одной из своих песен.

О непростых отношениях с сыновьями Нельсон рассказывала в интервью Village Voice в 2008 году:

"Я никогда не откажусь от своих детей. Я не сдамся. Есть надежда. Вопрос в том, что нужно просто забыть о своей гордости. Это как наличный чек - все сделано, нужно двигаться дальше", - говорила женщина.

Неизвестно, какими были отношения Эминема и Дебби перед ее смертью, однако он делал заявление о матери в 2013 году в песне "Headlights":

"Я шел вперед, никогда не задумываясь о том, кого то, что я говорил, задело или причинило боль. Моей маме, наверное, досталось хуже всего". Также рэпер в прошлом заявлял, что "переживает разочарование из-за того, что не имел возможности поблагодарить своих родителей".

Кроме того, ранее в сети также писали о том, что Эминем, по всей вероятности, не знал о том, что здоровье его матери стремительно ухудшается.

"Он остается хорошим к ней. Он следит за тем, чтобы заботиться о ней, но на самом деле они не разговаривают. Было бы хорошо им обоим поговорить. Это может дать им шанс на примирение", - заявлял инсайдер.

Что касается Нейта, то с ним у артиста также были непростые отношения и даже конфликты, и остается неизвестным, удалось ли им помириться.

Натан (Нейт) Кейн Мазерс (фото: instagram.com/nathankanemathers)

Натан (Нейт) Кейн Мазерс (фото: instagram.com/nathankanemathers)