Связь между погодой и мигренью существует! Невролог дала простой совет об облегчении боли

Когда появляется мигрень

Врач объяснила, что чаще всего сильные головные боли бывают во время резкой перемены погоды.

"Все, кто знает, что такое мигрень не просто из книжек, чувствовали влияние погодных условий на свою головную боль. Кто-то реагирует на холод, кто-то на жару, кто-то на ветер и влажность, но самое большое влияние имеет изменение погоды (перепады атмосферного давления). И хотя ученые до сих пор не обнаружили достоверной связи между погодой и появлением головной боли, она все-таки существует!" - подчеркнула Глинская.

Специалист отмечает, что ухудшение погодных условий - частый триггер, который называют пациенты на приеме.

А в одном из исследований опросили 1750 респондентов и выяснили, что 53% назвали причиной мигрени смену погоды, еще 30% - жару. Также приступы мигрени могут вызвать даже яркое солнце или сильный ветер.

Как выглядит мигрень

Мигрень - это сильная головная боль. Порой боль бывает настолько сильная, что человек не может выполнять какую-либо работу и даже просто сидеть с открытыми глазами. Боль может возникать только в одной части головы, но в процессе мигрировать в другую часть.

При такой боли раздражает яркий свет, звуки. Часто бывает ощущения тошноты и даже рвота.

Приступ мигрени может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Во время острой фазы боль может становиться сильнее при попытке открыть глаза или поменять положение тела.

За несколько часов до начала мигрени бывает чрезмерная раздражительность, легкие спазмы в голове, вялость, сложности при концентрации. После приступа обычно люди чувствуют чрезмерную усталость и сильное облегчение.

Как можно помочь при приступе мигрени

Ольга Глинская дала свои рекомендации, которые помогут снизить воздействие погоды на организм и облегчить состояние при мигренях.

"Когда чувствуете, что будет смена погоды, можно вовремя выпить обезболивающее. В эти дни не стоит пренебрегать режимом сна и отдыха. Не стоит употреблять пищу, которая может вызвать приступ мигрени. Так как наличие еще каких-то триггеров, кроме погоды, усиливает вероятность прихода приступа мигрени", - рекомендует специалист.

Она добавила, что обычно приступы головной боли вызывает пища, которая содержит глутамат натрия и сыры.