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Без связи и коммуникаций: влюбленная пара живет на безлюдном острове с ядовитыми змеями

Пара покинула цивилизацию и поселилась на острове с ядовитыми змеями (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Кто из нас не шутил, что готов пожить на безлюдном острове, чтобы отдохнуть от стресса, толпы, шума и всего прочего? А вот Марджолейн и Ан решили перейти от слов к делу. Они все покинули, уволились с работы и поселились на безлюдных Ментавайских островах в Индонезии.

Как живет влюбленная пара на этих островах, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на канал Exploring Alternatives в YouTube.

Маржолейн и ее партнер Ан бросили работу и приобрели небольшой клочок земли на Ментавайских островах в Индонезии. Как они объяснили свое решение – чтобы отдохнуть от общества и насладиться одиночеством.

"Мы живем на крошечном острове в Индонезии. Остров, на котором мы находимся, имеет площадь около 5 км, на нем нет ни деревень, ни дорог. Мы передвигаемся на деревянных лодках ручной работы местного производства", - объясняет Маржолейн.

Маржолейн и Ан убежали жить на безлюдный остров (Кадры из видео)

Она добавила, что ей нравится полностью автономная жизнь и отсутствие людей вокруг.

"Что мне больше нравится в жизни здесь, так это чувство независимости. Мы можем сами обеспечить себя электричеством, водой, едой, и это очень круто", - говорит женщина.

На своем новом месте обитания влюбленная пара занимается серфингом и наслаждается морем. Самое сложное - почти полное отсутствие сотовой связи. Потому что это усложняет общение с семьей и друзьями, живущими в цивилизации.

Пара построила дом на безлюдном острове и наслаждается серфингом (Кадры по видео)

Еще одна неприятность - это непредсказуемая погода, которая очень быстро может измениться. Ну и вдобавок - угроза появления смертельных змей.

"Поскольку мы живем так далеко, порой нам может быть немного одиноко, а это не всегда легко", - признается Маржолейн.

 

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