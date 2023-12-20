Встречается у одного из 100 тысяч: во Львове женщине удалили редкую огромную опухоль

Во Львове хирурги спасли 40-летнюю пациентку, которой во время очередного медосмотра диагностировали редкую доброкачественную опухоль. Образование нарушало процесс выработки гормонов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Первого медицинского объединения Львова.
40-летняя жительница Львовской области борется с рассеянным склерозом. Это неизлечимое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы.
Всю сознательную жизнь женщина изо всех сил противостоит хроническому недугу. Спасения искала и за границей, где прошла экспериментальное лечение, которое, по ее словам, помогло. Чтобы контролировать свое состояние, женщина постоянно проходит осмотры, в том числе и МРТ-обследование.
Однако во время плановой томографии у нее и обнаружили опухоль. Врачи установили, что у женщины - феохромоцитома. Это довольно редкая доброкачественная опухоль надпочечников, которая нарушает процесс выработки гормонов.
По статистике эта опухоль встречается у одного человека из 100 тысяч.
К моменту обследования пациентки феохромоцитома выросла уже до 10 см и несла прямую угрозу жизни. Она оказывала давление на соседние органы и структуры и могла разорваться.
Также в надпочечниках вырабатываются крайне важные гормоны, регулирующие уровень артериального давления. В любой момент у женщины мог произойти гипертонический криз, а это могло привести к внезапной смерти.
Во время операции хирурги выполнили левостороннюю адреналэктомию - это удаление опухоли вместе с надпочечником. Операция длилась 2 часа и к счастью прошла успешно.
На четвертый день после вмешательства пациентка уже уехала домой. По словам женщины, после операции она снова стремится сконцентрироваться на дальнейшем лечении своей хронической болезни.
Ранее сообщалось, что во Львове женщина жила с опухолью 19 лет.
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