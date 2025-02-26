Встреча с прошлым перевернет все планы этих знаков Зодиака с ног на голову

Скорпион

Не в вашем стиле оставлять важные дела на потом, но вы не сумели избежать ошибки. Уже в скором времени ситуация, казавшаяся давно закрытой, снова выйдет на первый план. Это может быть человек, с которым вы расстались на непонятной ноте, или дилемма, требующая окончательного решения. Игнорировать прошлое не получится, Вселенная настойчиво потребует серьезных действий.

Дева

Вам предстоит столкнуться с человеком, которого вы когда-то любили. И если вы не сумели поставить точку в прошлом, то теперь придется решать. Подумайте, чего вы хотите: сжечь все мосты или же дать этим отношениям еще один шанс. Не идеализируйте прошлое, но и не закрывайтесь от него.

Водолей

Незавершенные дела возвращаются, не пытайтесь от них бежать. Гороскоп сулит вам очень редкий шанс, наверстывайте упущенное и не бойтесь оглянуться в прошлое. Теперь вы сможете сделать все сделать правильно, а если же вы не готовы к таким переменам, просто сжигайте все мосты.

Близнецы

Вас ждет важный разговор, который изменит все. Встреча с прошлым может произойти неожиданно, но едва ли вам стоит отказываться от возможности выслушать человека, который многое для вас значил. Будьте открыты к диалогу, иногда одно слово может заставить взглянуть на жизнь под другим углом.