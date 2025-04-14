Остановка сердца и ранние инфаркты. К чему приводит злоупотребление подростками энергетиков: объясняют врачи

Подростки все чаще употребляют энергетики как способ справиться со стрессом или показать внутренний протест. Но обычно они не знают, что такая привычка может стоить здоровья или даже жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как энергетики влияют на организм в краткосрочной и долгосрочной перспективе и как от них отказаться.

Почему о злоупотреблении важно говорить

Американская ассоциация сердца еще в 2019 году подняла вопрос безопасности энергетических напитков. Количество обращений в отделения неотложной помощи, связанных с употреблением энергетиков в США, выросло с 10 068 в 2007 году до 20 783 в 2011 году. По данным FDA, было зафиксировано 34 летальных случая, связанных с энергетическими напитками. Как результат началось расследование их безопасности.

По результатам опроса Kantar, наибольшие изменения в жизни 87% подростков испытали именно во время полномасштабной войны, тогда как во время пандемии - 13%. Примерно 40% молодежи в связи с войной испытывает страх за жизнь и здоровье - свое и близких.

Во время исследования заметили такие изменения в эмоциональных состояниях детей: нарушение сна, раздражительность, нарушение когнитивных процессов, тревога, утомляемость, снижение мотивации к обучению, гиперактивность, агрессия, также часто встречаются симптомы энуреза (неосознанный акт мочеиспускания, который чаще всего происходит во сне и не обусловлен нарушением анатомии мочевых органов - ред.) Также очень высока распространенность депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

"Ситуация военного положения заставляет подростка адаптироваться к нему на фоне возможных нарушений в развитии психоэмоциональной сферы. Некоторые находят успокоение в курении, употреблении наркотических и токсичных веществ, энергетиков", - говорит врач-педиатр Жанна Руднева.

Из чего состоят энергетики

"Энергетические напитки - это специально разработанные напитки, которые должны временно повысить уровень бодрости, концентрации и физической активности", - объясняет врач-кардиолог Любовь Стецюк.

В состав энергетиков входят:

кофеин - основной стимулятор, который действует путем блокирования аденозиновых рецепторов в мозге. Это способствует уменьшению чувства усталости и повышению внимания, что подтверждено многочисленными исследованиями.

- основной стимулятор, который действует путем блокирования аденозиновых рецепторов в мозге. Это способствует уменьшению чувства усталости и повышению внимания, что подтверждено многочисленными исследованиями. таурин и другие аминокислоты помогают поддерживать оптимальную функцию клеток и могут влиять на энергетический обмен, хотя их точный механизм действия все еще исследуется.

помогают поддерживать оптимальную функцию клеток и могут влиять на энергетический обмен, хотя их точный механизм действия все еще исследуется. витамины группы B важны для метаболических процессов, они способствуют превращению пищи в энергию, поддерживая жизнедеятельность клеток.

важны для метаболических процессов, они способствуют превращению пищи в энергию, поддерживая жизнедеятельность клеток. сахара и другие углеводы - быстрый источник энергии, который мгновенно повышает уровень глюкозы в крови, хотя чрезмерное их потребление может приводить к энергетическим спадам после первоначального "взрыва" активности.

Кроме таурина в состав также могут входить стимуляторы гуарана и L-карнитин. Гуарана - довольно сильный растительный стимулятор, ведь один грамм гуараны эквивалентен 40 мг кофеина.

"Одним из самых противоречивых компонентов является гуарана. Проблема в том, что количество этого дополнительного кофеина часто не указывается на этикетке, что может вызвать передозировку", - объясняет педиатр.

Американская академия педиатрии советует подросткам 12-18 лет придерживаться ограничения не более 100 мг кофеина в день. Однако энергетические напитки могут содержать от 100 до 200 мг кофеина на порцию.

Энергетики часто содержат гораздо более высокую суточную дозу кофеина, чем разрешенная подросткам (фото: Frepik)

Почему подростки начинают употреблять энергетики

По словам семейного психолога и холистического психолога-практика Анны Богомолец-Ланиной, употребление энергетиков подростками - это сигнал, что нужна помощь и поддержка взрослых.

"Подростковый возраст - это не просто период изменений. Это настоящий внутренний ураган. Все движется: тело, гормоны, представления о себе, место в мире. Ребенок, который еще вчера обнимал плюшевого мишку, уже сегодня просыпается с ломающимся голосом или телом, которое кажется чужим. И ему нужна опора", - объясняет специалист.

Если ребенок не находит опору в виде родителей, школы и т. д., он обратится к "запретному". Это также иллюзия силы, концентрации, свободы и всего, чего не хватает в ежедневной реальности.

Кроме того, для подростков употребление энергетиков и других запрещенных веществ является своеобразным протестом против контроля и стремление найти границы дозволенного.

Чем опасно потребление больших доз кофеина

Кофеин действует как стимулятор, однако в сочетании с сахаром он создает "взрыв" энергии. Это возбуждение обычно сопровождается побочными эффектами: учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, нервозность и бессонница. После активного состояния наступает резкий и быстрый спад энергии.

Более того - в зависимости от частоты потребления энергетических напитков у подростков может сформироваться зависимость от состояния возбуждения.

"Регулярное употребление энергетических напитков ассоциируется с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности остановки сердца, инфаркта миокарда, спонтанной диссекции коронарных артерий, коронарного вазоспазма", - рассказывает Руднева.

Хроническое употребление энергетиков может привести даже к паническим атакам. Высокие дозы витамина В, содержащегося в энергетиках, разрушают нервные клетки, что в свою очередь вызывает слабость и дрожь конечностей. А углекислота совместно с таурином раздражает оболочку желудка, провоцируя развитие гастрита и язвы.

Краткосрочное и долгосрочное воздействие

Несмотря на то, что риски могут иметь разную хронологическую отдаленность, касаются они одних и тех же систем организма. Любовь Стецюк перечисляет следующие:

ускорение сердцебиения и давления (краткосрочное влияние)

нервное возбуждение (краткосрочное влияние)

нарушение сердечного ритма (долгосрочное влияние)

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (долгосрочное влияние)

"Пациенты, имеющие генетическую предрасположенность к сердечным аритмиям, могут иметь повышенный риск развития аритмии при употреблении энергетических напитков. Хотя частота таких событий низкая, внезапная остановка сердца все же может произойти", - отмечает Жанна Руднева.

Кстати, исследование в июне 2024 года выявило более 5 000 пациентов, которые пережили внезапную остановку сердца в результате подтвержденных аритмий. Как и с алкогольными напитками, безопасной дозы кофеина не существует.

"Для пациентов с любыми генетическими заболеваниями сердца, ассоциирующимися с внезапной сердечной смертью, безопасная доза сильно кофеиносодержащего энергетического напитка - это 0", - говорит педиатр.

Однако кардиолог добавляет, что можно также проследить положительный эффект от употребления энергетических напитков, однако краткосрочный.

"Из положительных эффектов - краткосрочное улучшение когнитивных функций, таких как внимание и концентрация. То есть, такие средства можно использовать для того, чтобы привести организм в "боевую готовность" на короткий период", - говорит она.

Злоупотребление энергетическими напитками грозит проблемами с ЖКТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями (фото: Getty Images)

Как отказаться от энергетиков

Врачи советуют уменьшать потребление кофеина постепенно, поскольку внезапный отказ может быть неприятным, хотя и не представляет угрозы для здоровья.

Родителям важно обратить внимание на рацион и режим дня своих детей, поскольку того самого прилива энергии можно достичь благодаря сбалансированному питанию и здоровому сну. А витамин В, который также входит в состав энергетиков, в здоровом количестве содержится и в орехах, яйцах, рыбе, бобовых.

"Если потребление кофеина таки необходимо, то лучше пить уже кофе или чай, которые являются натуральными его источниками", - советует Руднева.

Семейный психолог Анна Богомолец-Ланина не считает нужным сразу обращаться к медикам, если ваш ребенок принял энергетический напиток. В этом случае стоит наблюдать: умеет ли ваш ребенок восстанавливаться без стимуляторов; знает ли он, что такое отдых без чувства вины?

Не пытайтесь говорить с подростком об энергетиках или других веществах сквозь призму вреда для здоровья. Эксперт советует попробовать другие методы:

говорите через опыт. Расскажите, как сами переживали усталость, как пытались "выключиться" от давления.

говорите через исследования. Объясните, как именно действует энергетик на тело - без морали, а с уважением к разуму ребенка.

станьте союзником. Предложите недельный эксперимент - жить без стимуляторов и каждый вечер фиксировать, как меняется самочувствие.

подарите ребенку интерес к себе.

"Что помогает избежать употребления стимуляторов? Среда. Семья, где взрослые не загнаны, где присутствуют. Где есть вечера без экранов, разговоры без оценок, объятия без "скорее". Режим, сон, телесная безопасность. Потому что когда у тела есть восстановление, оно не требует внешних подзарядок", - делится психолог.

Она отмечает: каждая банка энергетика - это не следствие плохого воспитания. Это сигнал о нехватке тепла, о недостатке пространства, где можно устать и не быть осмеянным.

Вас также может заинтересовать: