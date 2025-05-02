Дерзкие, опасные и бесстрашные: 5 причин посмотреть феминистический комедийный хоррор "Балконетки"

Взрывной жанровый микс

"Балконетки" - это не просто фильм, а яркая, жанрово взбудораженная эклектика. Здесь есть фарс и гротеск, романтическая комедия и саспенс, а еще - полноценный кровавый хоррор. Все это - на фоне адской жары в Марселе и цветной эстетики в духе Альмодовара, с намеками на корейские триллеры.

Сестринство как форма сопротивления

В центре сюжета - три подруги-соседки, которые проводят жаркие дни на общем балконе: писательница Николь, вебкам-модель Руби и актриса Элиз. Они флиртуют, наблюдают, шутят, сплетничают. И в определенный момент - меняются. Фильм показывает, как женская солидарность может стать не только эмоциональной поддержкой, но и двигателем радикальной трансформации.

Кадр из фильма "Балконетки"

Ноэми Мерлан - звезда, которая не боится рисковать

Режиссер и исполнительница одной из главных ролей Ноэми Мерлан снова доказывает, что она не боится провокаций. После успеха в драматическом кино она выбирает инструменты комедии, сатиры и хоррора, чтобы говорить о серьезных вещах - от сексуализации женщин до насилия и контроля.

Кадр из фильма "Балконетки"

Голоса современного французского кино

К созданию ленты присоединилась Селин Сьямма - автор сценария, режиссер "Портрета девушки в огне", которая, как и Мерлан, является одной из движущих сил современного французского феминистического кино.

Кадр из фильма "Балконетки"

Признание критиков

"Балконетки" уже сравнивают с культовыми фильмами: IndieWire называет ее "безумной комедией мести", Screen - "ожесточенным феминистическим хоррором", а Variety - "удивительной культовой комедией с энергичным трио актрис". Если вы ищете что-то яркое, безумное и совершенно нетипичное - этот фильм именно для вас.

Кадр из фильма "Балконетки"