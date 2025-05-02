Дерзкие, опасные и бесстрашные: 5 причин посмотреть феминистический комедийный хоррор "Балконетки"
1 мая в прокат вышла феминистическая комедия ужасов "Балконетки", созданная актрисой и режиссером Ноэми Мерлан ("Портрет девушки в огне", "Тар"). Лента уже успела поразить зрителей Каннского кинофестиваля и теперь ее могут посмотреть украинские зрители.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает в пяти пунктах, почему стоит увидеть фильм на большом экране.
Взрывной жанровый микс
"Балконетки" - это не просто фильм, а яркая, жанрово взбудораженная эклектика. Здесь есть фарс и гротеск, романтическая комедия и саспенс, а еще - полноценный кровавый хоррор. Все это - на фоне адской жары в Марселе и цветной эстетики в духе Альмодовара, с намеками на корейские триллеры.
Сестринство как форма сопротивления
В центре сюжета - три подруги-соседки, которые проводят жаркие дни на общем балконе: писательница Николь, вебкам-модель Руби и актриса Элиз. Они флиртуют, наблюдают, шутят, сплетничают. И в определенный момент - меняются. Фильм показывает, как женская солидарность может стать не только эмоциональной поддержкой, но и двигателем радикальной трансформации.
Кадр из фильма "Балконетки"
Ноэми Мерлан - звезда, которая не боится рисковать
Режиссер и исполнительница одной из главных ролей Ноэми Мерлан снова доказывает, что она не боится провокаций. После успеха в драматическом кино она выбирает инструменты комедии, сатиры и хоррора, чтобы говорить о серьезных вещах - от сексуализации женщин до насилия и контроля.
Кадр из фильма "Балконетки"
Голоса современного французского кино
К созданию ленты присоединилась Селин Сьямма - автор сценария, режиссер "Портрета девушки в огне", которая, как и Мерлан, является одной из движущих сил современного французского феминистического кино.
Кадр из фильма "Балконетки"
Признание критиков
"Балконетки" уже сравнивают с культовыми фильмами: IndieWire называет ее "безумной комедией мести", Screen - "ожесточенным феминистическим хоррором", а Variety - "удивительной культовой комедией с энергичным трио актрис". Если вы ищете что-то яркое, безумное и совершенно нетипичное - этот фильм именно для вас.
Кадр из фильма "Балконетки"
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