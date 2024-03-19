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В ВСУ сделали сильное заявление о "рожденных не для войны"

ВСУ сделали заявление об окончании войны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Вооруженных силах Украины сделали сильное заявление о "рожденных не для войны".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ВСУ в Facebook рассказывает, о чем именно идет речь.

О чем заявили в ВСУ

В Вооруженных силах подчеркнули, что "мы все рождены не для войны, но и не будем терпеть несправедливости".

Уточняется, что именно поэтому неравнодушные украинцы "объединились в мощную силу - Вооруженные силы Украины".

"Окончим войну на собственных условиях", - подытожили в ВСУ.

Публикация ВСУ (скриншот: facebook.com/AFUkraine)

Ситуация на фронте

18 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В рамках встречи обсудили, в частности, ситуацию на фронте и строительство оборонительных рубежей.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток произошло 72 боевых столкновения.

Российские террористы продолжают активные штурмы в Донецкой области, а также в Новопавловском направлении.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что наши военные успешно отбили атаки разведывательно-диверсионные группы вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области.

Вокруг Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей продолжаются позиционные бои.

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