"Сделаю аборт". Блогерша с самыми большими скулами объяснила, почему не хочет иметь детей

По словам Анастасии, если она узнает о беременности - сразу сделает аборт.

Пока что ей не приходилось сталкиваться с необходимостью прерывания беременности, и она очень этому рада. Хотя в ее жизни были мужчины, которые пытались обманом ее оплодотворить.

"Были такие козлы, которые специально кончали в меня, но меня проносило. Я счастлива, что ни разу не забеременела, потому что я бы сделала аборт, сто процентов", - сказала Покрещук.

Звезда не готова отказываться от привычного образа жизни ради ребенка, а также отдавать ему все свое время и внимание другому человеку. Блогера смущает и то, что она может поправиться после беременности.

Анастасия Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Кроме того, Анастасии не хватает денег для того, чтобы она могла полностью расслабиться и посвятить себя материнству.

"Это заканчивается жизнь для себя. Особенно для матери. Особенно для матери, которая не очень богата и не может себе чего-то позволить. Это заканчивается твоя жизнь, потому что ты живешь для другого человека. Это большая ответственность, а я не готова. Мне сложно о ком-то заботиться", - пояснила украинка с самыми большими скулами.

Покрещук подчеркнула, что слухи о ее бесплодии - неправда. У нее нет медицинских противопоказаний, однако она не хочет рожать самостоятельно.

В будущем блогерша планирует усыновить ребенка, но только тогда, когда заработает достаточно средств для этого.