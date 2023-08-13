Сделать грудь в Украине. Хирург рассказал обо всех нюансах и назвал цены

В чем разница услуги увеличения груди и их коррекции

Операция по увеличению груди - привычная и простая. Сейчас это обычно занимает около 35 минут и все выполняется достаточно оперативно.

"Операция стала настолько предсказуемой, что каждое мое последующее движение отработано почти до автоматизма. За счет этого продолжительность операции значительно меньше, чем обычно у других хирургов", - рассказывает специалист.

Коррекция груди - это операция, занимающая больше времени и требующая иногда установки дренажей. То есть она менее комфортна для пациента как психологически, так и в процессе реабилитации.

Кому делают коррекцию

Дмитрий Слоссер отмечает, что в практике любого хирурга, даже опытного, бывают ситуации, когда ткани пациента ведут себя не так, как ожидалось после предварительного осмотра.

"Упругость кожи может быть обманчивой и уже после операции растянуться несколько больше, чем рассчитывалось. В таком случае есть вероятность проведения операции по коррекции результатов", - отмечает врач.

Дмитрий Слоссер за работой (фото: пресс-служба)

Он уточнил, если у пациентки после операции возникает потребность в коррекции, хирург (согласно кодексу) должен сделать ее бесплатно. Но если она пойдет к другому специалисту, коррекция обойдется дорого.

"Бывают моменты, когда нужно удалять импланты, а это одна из самых дорогих операций. Если же вмешательство минимальное, то и стоимость будет значительно ниже", - добавил хирург.

Сколько стоит "грудь"

Стоимость проведения любой пластической операции хирургом формулируется по нескольким показателям - квалификации хирурга и качеству оказываемых услуг. Чем опытнее хирург и чем лучшее образование имеет - тем выше стоимость операции. У "продвинутого" специалиста операция может быть дороже на 20%.

Согласно прайсу клиники "Нове тіло", в которой работает Дмитрий Слоссер, цены (в долларах) на новую грудь таковы: