Сделайте это утром: гастроэнтеролог назвала 5 вещей, которые улучшат работу кишечника

Состояние кишечника влияет на общее здоровье организма. Гастроэнтеролог назвала пять вещей, которые нужно сделать утром, чтобы улучшить его работу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
завтраку кишечник начинает работать утром, а также поддерживает здоровый уровень энергии на оставшийся день.
Завтрак наполнен белками и клетчаткой.
Доктор медицинских наук Уилл Булсевич рассказал, что корица хорошо сочетается со всем. Попытайтесь добавить специю в сваренный кофе.
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