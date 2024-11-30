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Сделайте это утром: гастроэнтеролог назвала 5 вещей, которые улучшат работу кишечника

Что сделать утром, чтобы улучшить работу кишечника (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Состояние кишечника влияет на общее здоровье организма. Гастроэнтеролог назвала пять вещей, которые нужно сделать утром, чтобы улучшить его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.

завтраку кишечник начинает работать утром, а также поддерживает здоровый уровень энергии на оставшийся день.

Завтрак наполнен белками и клетчаткой.

Доктор медицинских наук Уилл Булсевич рассказал, что корица хорошо сочетается со всем. Попытайтесь добавить специю в сваренный кофе.

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