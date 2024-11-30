Сделайте это утром: гастроэнтеролог назвала 5 вещей, которые улучшат работу кишечника

Состояние кишечника влияет на общее здоровье организма. Гастроэнтеролог назвала пять вещей, которые нужно сделать утром, чтобы улучшить его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Ешьте завтрак, богатый клетчаткой и белком

Гастроэнтеролог Лиза Ганджа рассказала, что благодаря завтраку кишечник начинает работать утром, а также поддерживает здоровый уровень энергии на оставшийся день.

Завтрак наполнен белками и клетчаткой. Клетчатка содержит пребиотики, питающие полезные кишечные бактерии, способствуя здоровому микробиому кишечника.

Диета с высоким содержанием клетчатки также может снизить риск заболеваний пищеварительной системы, таких как синдром раздраженного кишечника и воспалительное заболевание кишечника.

Употребление белка может оказать положительное влияние на микробиом кишечника и работу желудочно-кишечного тракта. Не весь пищевой белок переваривается, и некоторые бактерии в толстой кишке используют оставшиеся аминокислоты из белка.

Эти метаболиты могут играть значительную роль в метаболизме и иммунитете.

Завтрак, насыщенный клетчаткой и белком, имеет и другие преимущества для здоровья, в частности, ощущение сытости, лучший баланс сахара в крови и длительный заряд энергии.

Выпейте стакан воды

Выпивание стакана воды первым делом после пробуждения помогает восстановить гидратацию организма после долгой ночи сна. Наиболее распространенной молекулой в клетках, выстилающих пищеварительный тракт, является вода, на которую приходится 70% или более общей клеточной массы.

Гидратация важна для здоровья кишечника, поскольку вода помогает расщеплять пищу, улучшая пищеварение и облегчая усвоение питательных веществ. Она также поддерживает здоровую микробиот кишечника и прочную иммунную систему.

Двигайтесь

Движение положительно влияет на здоровье кишечника разными способами. Даже если это только 10-минутная прогулка или тренировка на дому, любая форма движения может помочь пищеварению.

Упражнения увеличивают приток крови к мышцам пищеварительной системы и помогают продвигать пищу через пищеварительный тракт.

Начните свое утро с легкой растяжки или прогулки. Утреннее пребывание на солнце поддерживает здоровые циркадные ритмы, улучшая качество и продолжительность сна, что оказывает положительное влияние на здоровье кишечника.

Циркадные ритмы помогают регулировать функции пищеварения, включая моторику, пищеварение и всасывание.

Добавьте корицу к утреннему кофе

Доктор медицинских наук Уилл Булсевич рассказал, что корица хорошо сочетается со всем. Попытайтесь добавить специю в сваренный кофе.

К тому же эксперт предлагает поэкспериментировать с куркумой и имбирем. Они наполнены антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца, уменьшают воспаление и поддерживают здоровое пищеварение.

Уделите минутку внимательности

Постоянная стимуляция может перегрузить нервную систему, вызывая в организме чувство стресса. Стресс - как острый, так и хронический - оказывает непосредственное влияние на здоровье кишечника.

Поиск здоровых способов борьбы с ним может помочь поддерживать здоровье кишечника.

Уделите минутку внимательности утром, прежде чем взять телефон.

Другие советы, которые полезны для кишечника

Вот некоторые другие советы по образу жизни могут помочь поддерживать здоровье кишечника.