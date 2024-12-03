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Сделайте это после тренировки, чтобы кожа была увлажненной и избежать высыпаний

Как ухаживать за кожей после тренировки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кожа нуждается в особенном уходе, если вы регулярно занимаетесь спортом. После физических упражнений необходимо выполнить ряд действий для надлежащего увлажнения кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.

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