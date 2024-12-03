Сделайте это после тренировки, чтобы кожа была увлажненной и избежать высыпаний

Кожа нуждается в особенном уходе, если вы регулярно занимаетесь спортом. После физических упражнений необходимо выполнить ряд действий для надлежащего увлажнения кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Дерматолог Джойс Парк рассказал, что натирание кожи из-за тесной спортивной одежды может привести к раздражению и даже врастанию волос. Кроме того, в спортзалах и местах для тренировок могут содержаться бактерии, которые могут перенестись на кожу, потенциально вызывая инфекции или сыпь.

Тщательно очищайте лицо

Первым шагом в уходе за кожей после тренировки всегда должно быть тщательное и нежное очищение, чтобы удалить весь пот и жир.

Очистка кожи важна после тренировки, поскольку жир и бактерии остаются на коже, что может привести к высыпаниям.

Приток крови к коже усиливается, и она может быть чувствительнее обычного, поэтому в это время следует использовать мягкое очищающее средство.

Парк предлагает сделать двойную очистку, а именно начать с моющего средства на масляной основе, а затем продолжите на водной основе.

Сделайте пилинг лица

После очищения врач советует нанести на лицо щепетильный пилинг. Отшелушивание важно после тренировки, поскольку кожа склонна к забиванию пор от пота и грязи, прилипающих к поверхности.

Ищите средства с такими ингредиентами, как альфа-гидроксикислота, салициловая кислота или гликолевая кислота.

Пилинг тела

После того, как вы вспотели с ног до головы, важно также сделать пилинг под шеей. Начните с использования отшелушивающего средства для мытья тела, которое помогает отшелушивать и увлажнять одновременно.

Также можно усилить преимущества разглаживания кожи, используя отшелушивающую перчатку во время принятия душа.

Увлажнение

Существует большая вероятность того, что кожа может быть немного обезвожена после тренировки, поэтому крайне важно ее увлажнять.

Важно наполнять кожу витаминами и питательными веществами, которые помогают уменьшить красноту и увлажнить ее.

Необходимо начать с увлажняющего и успокаивающего крема для кожи с гиалуроновой кислотой и зеленым чаем. Они окажут освежающий эффект, восстановят влажность и насытят кожу питательными веществами.

Нанесите солнцезащитный крем

Применение солнцезащитного крема для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей важно, особенно при использовании отшелушивающих средств.

Солнцезащитный крем нужно обязательно наносить каждые два часа.