Утром или после обеда: диетолог рассказала, когда лучше пить кофе

По ее словам, кофе занимает второе место среди наиболее востребованных товаров.

"Это не удивительно, потому что сегодня завтрак большинства украинцев невозможно представить без чашечки ароматного кофе. Утренний кофе бодрит и дарит настроение на весь день", - говорится в сообщении.

Можно ли пить на голодный желудок

Эксперт говорит, что организм воспринимает кофе как полноценную пищу, запускаются все механизмы переваривания, выделяется соляная кислота, которая помогает приступить к процессу расщепления пищи.

В частности, если человек пьет кофе на голодный желудок, то соляная кислота начинает взаимодействовать со стенками желудка, что в будущем может привести к повреждению слизистой оболочки и вызвать гастрит.

К тому же это несет достаточно серьезную угрозу не только пищеварительной системе, но и нервной и сердечно-сосудистой.

Когда пить

Врач отметила, что в 2016 году такой напиток был исключен из перечня канцерогенных соединений и внесен в список веществ с противоопухолевым действием.

Утром можно пить кофе только после полноценного завтрака. Лучше всего это делать через 30 мин после еды.

"Согласно нашим биоритмам, наиболее благоприятным периодом для кофе являются утренние часы между 9:30 и 11:30. Потому что именно в это время уровень кортизола (гормона стресса) падает и кофе пойдет только вам на пользу", - добавила диетолог.

Врач советует пить до 4-х порций кофе в день, а это будет равно 400 мг кофеина.

⠀