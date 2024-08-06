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Не совсем безопасно для здоровья: нутрициолог рассказала всю правду об интервальном голодании

Чем вредно интервальное голодание (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Интервальное голодание стало довольно популярным в современном мире. Несмотря на ряд преимуществ, есть определенные недостатки такого питания. В частности, они могут представлять угрозу здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.

Что такое интервальное голодание

Интервальное голодание - это пищевой режим, суть которого заключается в распределении суток на периоды приема пищи (пищевое окно) и полного отказа от пищи. Это основывается на изменении метаболических и внутриклеточных процессов в организме, которые возникают на 12 часов голодания, когда наступает катаболическая фаза (организм исчерпывает запасы гликогена и сжигает кетоны).

По словам эксперта, интервальный голод -- это неплохо, это даже хорошо. Это обычно ночной перерыв в питании от 12 до 22 часов, до 24 - вполне безопасно тем, что хочет поработать с привычками, добавить свежее здоровье, снизить объем жировой ткани и даже увеличить мышечную массу.

Когда может навредить

Пауза от 12 часов отлично улучшает метаболизм жиров и секрецию гормона роста, работает с митохондриями и композицией тела.

Однако есть ряд состояний, когда такое голодание может навредить:

  • беременность и грудное вскармливание. Это период роста и формирования нового организма, поэтому любые ограничения поступления питания могут навредить
  • индекс массы тела ниже 20. Во время низкого веса - голод не метод работы со здоровьем
  • РХП и все нарушения пищевого поведения
  • сердечные проблемы - только после консультации со специалистом. Как минимум можете навредить дисбалансом электролиты
  • патологии щитовидной железы Прыжки инсулина, прыжки кортизола
  • нарушение углеводного обмена, прыжки глюкозы и проблемы с надпочечниками
  • обострение ЖКТ, особенно касается желчного. Сначала долечить и стабилизировать работу, затем начать с 12 часов паузы

Здоровая пауза в питании

Здоровая пауза в питании - от раннего легкого ужина до раннего полноценного завтрака.

К тому же девушки голод переносят хуже мужчин.

"Если это начало опыта и у вас еще бег, кросс фит и плохой сон, перегрузка рабочая, то добавить голод - плохая шалость. Сон - ваш фокус, влияние достаточного нормального сна на гормоны сильно круче этих проб "не поесть", начните с 12 часы, мягко, аккуратно", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что такое пищевая жадность и как ее овладеть.

Также мы писали, какие изменения в питании помогут улучшить состояние организма и жить дольше.

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Здоровое питаниеНутрициолог