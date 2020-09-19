Зонування України - безглуздо: епідеміолог зробила заяву про карантин

Лікар пояснила, чому зонування України на практиці неефективно
Введення в Україні різних зон карантину в регіонах втрачає сенс, позаяк обмежувальні заходи не дотримуються громадянами, а належного контролю немає.
За словами завідувачки відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні "Охматдит" Катерини Сояк, українці не дотримуються правил і санітарних норм, встановлених для конкретних зон. Про це епідеміолог розповіла в інтерв'ю "Главкому".
Водночас саме рішення уряду про зонування вона назвала правильним і логічним.
"Це, напевно, єдина вірна ідея, бо ненормально закривати і паралізувати всю країну", - зазначила Сояк.
Однак епідеміолог звернула увагу, що теорія і практика - різні речі.
"Зі слів колег і знайомих я знаю, що зараз можна без проблем приїхати з будь-якої області в будь-яку, навіть з червоної в зелену. Тому сенс зонування втрачається", - каже лікар.
Також фахівець розповіла, що можна було б зробити для зниження захворюваності на коронавірус:
"Зокрема, це і реєстрація інфекційних захворювань, і налагоджування інфекційної безпеки в системі охорони здоров’я, в школах, садочках", - пояснила лікар.
Нагадаємо, що в Україні оновили зони карантину, і нове карантинне зонування набере чинності 21 вересня.
Також ми писали про те, що нещодавно у Кабміні розповіли про локдаун регіонів у "червоній зоні" через ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби.