Не був у зоні ризику: у Львові від коронавіруса помер чоловік

Коронавірус в Україні призвів до зараження 2511 осіб, з яких померло 73 людини. Станом на 11 квітня за добу було виявлено 308 нових випадків. За добу було зафіксовано кілька смертей. Від COVID-19 у Львові помер 48-річний чоловік, який не входив у групу ризику.

Як повідомляється, у 48-річного чоловіка, який напередодні помер в обласній інфекційній лікарні, ПЛР-тестування підтвердило коронавірус. Про це вранці в суботу, 11 квітня, повідомила Львівська міськрада.

Наголошується, що його госпіталізували до лікарні з важкою формою пневмонії. 48-річний чоловік помер ще 9 квітня, у нього підозрювали коронавірус. Однак результати ПЛР-тестування, що підтверджують захворювання, надійшли тільки вчора.

Раніше повідомлялося, що дружина померлого також знаходиться на лікуванні в інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19.

За даними МОЗ, у Львівській області зафіксовано збільшення кількості хворих на 21 людини. Серед заражених у важкому стані перебувають 11 хворих. Перші випадки зараження виявлені у Львові 20 березня.

Нагадаємо, що перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області.