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Спеку в Україні розбавлять грозові дощі, проте гарячінь опади не зіб'ють

Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотною і з грозами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у понеділок, 27 червня, буде спекотна - майже скрізь термометри покажуть за +30 градусів. Дощі очікуються лише в південних регіонах, а на решті частини території країни буде сухо і сонячно. Далі практично весь тиждень повітря нагріватиметься ще більше, а рятівні опади доведеться перечекати в спеку кілька днів - зате заллють грозові дощі добряче.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Тиждень почнеться з опадами тільки в Херсонській, Запорізькій областях і в Криму, при цьому є ймовірність короткочасних дощів місцями і в Донецькій області та Карпатах.

Вітер переважно буде в межах 7-12 метрів на секунду, хіба що на півострові очікуються пориви до 20 метрів на секунду.

В середньому по Україні температура повітря в денний час складе +28... +33 градусів, хіба що в АРК і Одеській області буде трохи "свіжіше".

Карта погоди в Україні 27 червня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 28 червня, спека посилиться, і на більшій частині території країни стовпчики термометрів піднімуться до +34... +35 градусів. Опади в цей день не прогнозуються ніде.

Карта погоди в Україні 28 червня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 29 червня, буде теж доволі спекотно, особливо на Закарпатті, де очікується до +37 градусів. У цю дату деякі області порадують дощі з грозами - мова йде про північ і місцями центр України.

Карта погоди в Україні 29 червня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, останній день червня, температура повітря не зміниться, але опади у вигляді дощів з грозами накриють практично все Правобережжя. Примітно, що 30-го стовпчики термометрів будуть вище саме в "мокрій" частині країни, а не "сухій".

Карта погоди в Україні 30 Червня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 1 липня, синоптична ситуація не зміниться, хіба що ореол грозових дощів почне рухатися з країни в західному напрямку. Найспекотніше буде на заході, в "свіжіше" (тобто до +29 градусів) - на сході, в Криму і в Одеській області.

Карта погоди в Україні 1 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на липень в Україні.

А також ми писали, що рятувальники ДСНС дали корисні поради, як поводитися в грозу.

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