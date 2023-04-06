Снижают риск рака и сахар в крови: вот какие специи обязательно должны быть в рационе

Приправы могут не только радовать вкусовые рецепторы, но и приносить пользу здоровью. Стоит знать, какие специи должны были обязательно в рационе.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
По ее словам, сейчас многие используют специи для приготовления различных блюд. В общем они придают не только приятный аромат или вкус, но и обладают большим количеством полезных свойств для организма.
Основным их преимуществом является то, что они действуют как:
Лавровый лист
Такая специя обладает следующими полезными свойствами:
Чеснок
Чеснок имеет много полезных веществ и положительно влияет на организм:
Базилик
Приправа так влияет на организм:
Орегано
Такая специя придает организму следующие положительные изменения:
Имбирь
Имбирь придает организму не только чувство сытости и улучшает иммунитет:
Раньше мы сообщали, когда нужно добавлять лавровый лист в суп при варке.
Также мы писали о натуральной приправе, которая может оградить от деменции и болезни Альцгеймера.