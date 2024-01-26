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Снижают риск заболеваний сердца и диабет: вот какие продукты должны быть в рационе

Почему молочные продукты должны быть в рационе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Молочные продукты люди употребляют почти каждый день. Следует знать, как творог, молоко, йогурт и сметана влияют на здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и физиолога Ольги Дорош.

Для чего есть молочные продукты

По словам эксперта, такие продукты содержат питательные вещества, очень важные для нормального функционирования организма. К примеру:

  • белок
  • кальций - это более 200 функций в организме
  • калий
  • йод
  • витамины А, D, B2, D12
  • пробиотики, которые полезны для микробиому

Нутрициолог отметила, что молочные продукты полезны для костей, зубов, снижают риск заболеваний сердца, диабета 2 типа и важны для здоровья кишечника.

Кому нельзя есть

Категорически нельзя есть молочные продукты таким людям:

  • у кого аллергия на белок коровьего молока
  • тем, кто не может по вкусу терпеть молочные продукты

В качестве альтернативы Ольга Дорош советует выбрать растительные продукты. К примеру, растительное молоко, йогурты без сахара и соевые сыры. Также рыба, орехи и семена являются источниками кальция.

При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозную продукцию, или спросите у врача о приеме фермента лактазы.

В кисломолочных продуктах лактозы в разы меньше, чем в цельном молоке, и вы можете не испытывать негативных реакций (диареи и вздутия) от их употребления.

Сколько молочных продуктов есть каждый день

Для взрослых 2-3 порции в день, но рекомендуемое количество зависит от возраста, пола и этапа жизни. Например, женщинам старше 51 года рекомендовано 3-4 порции в день, поскольку их потребность в кальции выше.

Детям нужно 3-4 порции в день.

В частности, к порции относятся:

  • 200 мл молока
  • 200 мл йогурта, кефира
  • 3 ст.л кисломолочного творога
  • 30 г твердого сыра

"Посыпьте кашу или макароны тертым твердым сыром, взяли йогурт или кисломолочный сыр к фруктам на перекус - вот вам и рекомендованная доза. А если лате выпить, то имеем 3 порции", - говорит нутрициолог.

Эксперт советует выбирать продукты средней жирности, то есть сыр кисломолочный не 9%, а 2-5%, а молоко - 1-1,5%.

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