Снижают риск заболеваний сердца и диабет: вот какие продукты должны быть в рационе

Для чего есть молочные продукты

По словам эксперта, такие продукты содержат питательные вещества, очень важные для нормального функционирования организма. К примеру:

белок

кальций - это более 200 функций в организме

калий

йод

витамины А, D, B2, D12

пробиотики, которые полезны для микробиому

Нутрициолог отметила, что молочные продукты полезны для костей, зубов, снижают риск заболеваний сердца, диабета 2 типа и важны для здоровья кишечника.

Кому нельзя есть

Категорически нельзя есть молочные продукты таким людям:

у кого аллергия на белок коровьего молока

тем, кто не может по вкусу терпеть молочные продукты

В качестве альтернативы Ольга Дорош советует выбрать растительные продукты. К примеру, растительное молоко, йогурты без сахара и соевые сыры. Также рыба, орехи и семена являются источниками кальция.

При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозную продукцию, или спросите у врача о приеме фермента лактазы.

В кисломолочных продуктах лактозы в разы меньше, чем в цельном молоке, и вы можете не испытывать негативных реакций (диареи и вздутия) от их употребления.

Сколько молочных продуктов есть каждый день

Для взрослых 2-3 порции в день, но рекомендуемое количество зависит от возраста, пола и этапа жизни. Например, женщинам старше 51 года рекомендовано 3-4 порции в день, поскольку их потребность в кальции выше.

Детям нужно 3-4 порции в день.

В частности, к порции относятся:

200 мл молока

200 мл йогурта, кефира

3 ст.л кисломолочного творога

30 г твердого сыра

"Посыпьте кашу или макароны тертым твердым сыром, взяли йогурт или кисломолочный сыр к фруктам на перекус - вот вам и рекомендованная доза. А если лате выпить, то имеем 3 порции", - говорит нутрициолог.

Эксперт советует выбирать продукты средней жирности, то есть сыр кисломолочный не 9%, а 2-5%, а молоко - 1-1,5%.