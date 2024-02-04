Снижает давление и уменьшает количество бляшек в сосудах. Нутрициолог назвала суперполезный продукт

Что нужно знать о семенах чиа

"Семена чиа - семена растения из рода шалфея, родиной которого является Латинская Америка. Оно растет на высотах 1800-2600 м над уровнем моря. Маленькие овальные семена серо-черного цвета и размера в 1 мм - один из самых популярных сегодня суперфудов", - говорит эксперт.

Суперфудами называют корни, семена, цветы, водоросли, ягоды, листья и стебли растений, обладающие высокой концентрацией полезных веществ, уникальных по своим свойствам.

"Никогда не было со 100% гарантией доказано, что суперпродукты сделают вас крепче и здоровее. Ждать эффекта, продолжая питаться фаст-фудом, также не стоит. Все порошки, соки, гели, шейки и вытяжки - полезная добавка к рациону, но не замена и не панацея для здоровья", - говорит Голобородько.

Она отмечает, согласно историческим свидетельствам, чиа были едва ли не основным продуктом, на уровне с амарантом, кукурузой и бобовыми, в рационе майя и ацтеков, а у воинов и вовсе основной рациона.

"Считалось, что 1 столовая ложка семян каждый день способна поддерживать блестящую физическую форму в течение 24 часов. А народные целители лечили семенами заболевания суставов и проблемы кожи", - говорит нутрициолог.

Подтверждает ли наука полезность семян чиа

Наука показывает, что семена чиа содержат около 20% высококачественных растительных белков, 34% полезных жиров, особенно ценят высокое содержание линоленовой, омега-3 и других ненасыщенных жирных кислот, 25% полезной для микрофлоры кишечника клетчатки, а также значительное количество антиоксидантов и растительного кальция, магния, цинка и кальция.

"Чиа активно снижает содержание холестерина в организме, ведет к уменьшению атеросклеротических бляшек в сосудах, нормализует давление, снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, а также блестяще выводит излишнюю воду из организма", - говорит Голобородько.

Она объясняет, что если замочить семена чиа в воде, через несколько минут вокруг каждого зернышка образуется желеобразный слой. Когда такой гель с полезными семенами чиа внутри попадает в желудок, создается барьер между пищеварительными ферментами и поступающей пищей.

"Это способствует медленному превращению углеводов в сахара, и это позволяет длительно поддерживать низкий уровень сахара в крови", - отмечает эксперт.

При этом она отмечает, что минусов в чиа нет.

"Также к суперфудам относят какао-бобы, спирулину, ягоды годжи и асаи, семена льна, готу-кола, каму-каму, кероб, всевозможные ростки, гуарану, киноа и другие цельные крупы, корень маки, семена конопли, ваниль", - добавляет Голобородько.