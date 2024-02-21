Снижает риск рака груди: нутрициолог рассказала, какой продукт должен быть в рационе

Как часто есть печень

Не ешьте порцию более 100 г готовой. Частота 1-3 раза в неделю в зависимости от того, сколько съели, какой рацион, пьете ли поливитамины, чтобы не было передозировки витамином А.

По словам специалиста, одна порция говяжьей печени обеспечивает более 100% дневной потребности в витамине А.

Получение достаточного количества витамина А связано со снижением риска таких заболеваний, как катаракта и рак груди.

Печень также содержит:

фосфор

медь

витамин К, который важен для здоровья костей

Что можно приготовить

Нутрициолог отметила, что из печени можно приготовить:

оладьи

потушить с морковью, луком, можно в конце добавить сметаны и яблоко

блины

Если у вас или у ребенка есть дефицит железа, анемия - следует добавить этот продукт рацион.

Если вы беременны, подагра - стоит есть в меру.

Нутрициологиня утверждает, что холестерин скорее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.

Что касается жиров в субпродукте, Ольга Дорош привела такой пример:

100 г печени курицы - 6,3 г жира

100 г телячьей печени - 3,3 г жира;⁣⠀

100 г овсяного печенья - 14,4 г жира

100 г пельменей - 12,4 г жира

Печень очень полезна, в ней содержится много железа, витамины В12, В9 и А. В 100 г печени 16-22 г белка, который нужен для организма.

А медь, содержащаяся в печени, отвечает за метаболизм и улучшает работу мозга.