Снижает риск рака груди: нутрициолог рассказала, какой продукт должен быть в рационе

Вокруг печени всегда есть много обсуждений и споров. Все виды печени богаты витаминами и минералами, кое-чего у них даже больше чем в мясе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Дорош.
Не ешьте порцию более 100 г готовой. Частота 1-3 раза в неделю в зависимости от того, сколько съели, какой рацион, пьете ли поливитамины, чтобы не было передозировки витамином А.
По словам специалиста, одна порция говяжьей печени обеспечивает более 100% дневной потребности в витамине А.
Получение достаточного количества витамина А связано со снижением риска таких заболеваний, как катаракта и рак груди.
Печень также содержит:
Нутрициолог отметила, что из печени можно приготовить:
Если у вас или у ребенка есть дефицит железа, анемия - следует добавить этот продукт рацион.
Если вы беременны, подагра - стоит есть в меру.
Нутрициологиня утверждает, что холестерин скорее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.
Что касается жиров в субпродукте, Ольга Дорош привела такой пример:
Печень очень полезна, в ней содержится много железа, витамины В12, В9 и А. В 100 г печени 16-22 г белка, который нужен для организма.
А медь, содержащаяся в печени, отвечает за метаболизм и улучшает работу мозга.
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