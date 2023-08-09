Снижает риск инсульта и рака: вот какой овощ нужно часто есть

Чем полезны помидоры

Помидоры содержат не только витамины и минералы, но и чрезвычайно важный каротиноид с антиоксидантными свойствами под названием ликопин. Такой пигмент придает помидорам характерный красный или розовый цвет.

Чем интенсивнее окрас, тем больше ликопина содержится в овоще. Важно, что ликопин очень хорошо влияет на организм человека.

К основным преимуществам ученые отнесли:

укрепляет иммунную систему

снижает холестерин

борется со свободными радикалами

снижает риск инсульта

улучшает свертываемость крови

снижает риск атеросклероза

По словам ученых, больше всего ликопин содержится в помидорах, подвергшихся термической обработке. В сыром овоще содержит примерно 515 микрограмм ликопина. Две столовые ложки томатной пасты содержат 13,8 тыс. микрограмм ликопина.

Как помидоры снижают риск рака

Согласно исследованию, ликопин способен предотвратить рак поджелудочной железы. В частности, люди, в рационе которых много помидоров, на 31% снизят вероятность возникновения рака.

Вред помидоров

Вред помидоров обусловлен индивидуальной непереносимостью - аллергией. Для таких категорий лиц помидоры строго противопоказаны:

больные артритом

люди, страдающие от болезней почек и подагры

люди, страдающие гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом

Нежелательно употреблять помидоры, если вы страдаете изжогой. Щавелевая кислота, содержащаяся в помидорах может быть противопоказана людям, страдающим некоторыми заболеваниями.

Выбирайте сорта, содержащие наименьшее содержание натрия. Преимущественно большинство сортов томатов содержат большое количество натрия. Даже томатный суп содержит натрий - одна чашка имеет от 700 мг до 1260 мг натрия.