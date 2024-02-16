Снижает риск диабета и заболеваний сердца. Врачи назвали фрукт, который очень полезен для здоровья

Экзотический фрукт питайю называют "суперпродуктом". Также он еще известен как "фрукт дракона". Его плоды содержат много питательных веществ, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что употребление этого экзотического фрукта может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.
Обо всех преимуществах от употребления этого фрукта рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Forbes.
Питайю выращивают в Мексике, Центральной и Южной Америке, Филиппинах, Израиле, Вьетнаме и других странах Азии. Этот плод имеет алую, розовую или желтую кожуру с зелеными сочными чешуйками.
В зависимости от сорта мякоть фрукта может быть белой или розовой, содержать крохотные съедобные черные семена. Питайя имеет хрустящую текстуру и сладкий вкус, похожий на грушу или киви. Этот фрукт обычно добавляют в коктейли или фруктовые салаты.
"Фрукт дракона обладает высоким содержанием витамина С и других антиоксидантов, которые могут снизить риск заболеваний и снижения иммунной функции, а также помочь улучшить здоровье", - говорит диетолог Ким Шапиро.
Она называет основные преимущества для здоровья от потребления питайи.
"Фрукт дракона" содержит антиоксидантные витамины С и А, а также калий. Эти соединения могут помочь предотвратить заболевания, связанные с воспалительными и окислительными процессами, в частности:
Питайя является "пребиотиком", поддерживающим здоровье пищеварения, заявляет диетолог Мелани Маркус.
"Олигосахариды (углеводные цепочки, содержащие от трех до 10 единиц сахара) в плодах дракона не перевариваются в желудке, а служат топливом для здоровых кишечных бактерий. Способствуя росту лактобацилл и бифидобактерий - двух важных штаммов кишечных бактерий, этот фрукт может помочь поддерживать здоровую пищеварительную систему и укрепить иммунитет", - говорит Маркус.
60 граммов "фрукта дракона" содержит более 3 граммов клетчатки. Рекомендованное ежедневное потребление пищевых волокон составляет 28 грамм в сутки, исходя из 2000 калорийной диеты. Таким образом, употребление этого фрукта способно частично покрыть потребности организма в клетчатке.
"Фрукт дракона" является источником гидратации, помогающей при пищеварении и запорах. Но этот плод содержит много фруктового сахара, что может привести к газам, вздутию живота и диарее. Поэтому Шапиро рекомендует проверить реакцию своего организма на этот фрукт - сначала съесть половину плода, подождать по меньшей мере 15 минут, прежде чем съесть остальное.
Отметим также, что этот экзотический фрукт достаточно дорог в Украине. Цена на него стартует от 250 грн. за штуку.
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