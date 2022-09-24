Не уничтожайте печень ребенка: педиатр рассказала о тике и чем нельзя лечить

Врач высказалась о тике у детей и дала рекомендации, как реагировать на ситуации, когда малыш часто и без причины шмыгает носом, покашливает, моргает, дергает головой, поджимает плечами и так далее.

Какие бывают тики

Первичные - не связаны с основным заболеванием, и их чаще всего встречают у детей. Транзиторные тики длятся от 2 недель до 1 года, хронические - длятся более 1 года.

Есть и вторичные тики, которые возникают на фоне самого заболевания. Так, они могут появиться после черепно-мозговой травмы, инфекции центральной нервной системы, при аутизме, инсульте.

Разновидности тиков

И первичные, и вторичные тики могут быть моторными. Это когда у ребенка "клипание" глазами, вытягивание губы в трубочку, сжатие зубов, вытягивание языка, различные действия губами и прочее, рассказала педиатр.

Могут быть и вокальными (это, к примеру, различное хрюканье, чавканье, выкрики разных звуков, копролалия - выкрики нецензурных слов).

Синдром Туретта - это особый вид тиков, характеризующийся как сочетание и моторных, и вокальных тиков у пациента, что продолжается более года.

"Не обязательно и моторные, и вокальные тики должны быть одновременно. Встречается в возрасте от 2 до 21 года", - отмечает специалист.

Когда нужно лечение

Также Платонова рассказала, что тики, которые продолжаются менее года, и не приносят ребенку дискомфорта - лечить не нужно.

По словам специалиста, в лечении есть необходимость, только если они носят навязчивый характер, появляются все новые и новые тики, и они снижают качество жизни.

Лекарства при тике

"Хочу заметить, что препараты магния, ноотропы (ноофен, нообут, пантогам и другие) при тиках не эффективны. Не тратьте свое время и не уничтожайте печень ребенка", - говорит педиатр.

Она добавила, что при тиках назначают антипсихотические препараты, антиконвульсанты, и только под наблюдением врача.