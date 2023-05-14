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Снимают боль и уменьшают воспаление: какие продукты нужно есть при артрите

Как уменьшить боль и воспаление в суставах (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Артрит является распространенным заболеванием среди пожилых людей. Он характеризуется воспалением, вызывающим боль в суставах. Облегчить состояние больных могут некоторые продукты, которыми следует обогатить свой ежедневный рацион. Они содержат противовоспалительные вещества, которые помогают организму противостоять недугу.

О том, какие продукты облегчают боли в суставах, пишет Express.

Капуста и руккола

Следует ввести в рацион листовую капусту, рукколу, брокколи и брюссельскую капусту. Они содержат соединения, блокирующие фермент, который вызывает отек суставов.

Яркие овощи также должны быть в вашем ежедневном меню, поскольку они содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением.

Чеснок, имбирь и куркума

Это трио обладает мощными противовоспалительными свойствами, поэтому их можно есть как сырыми, так и термически обработанными. Эти продукты входят в состав многих добавок, улучшающих здоровье суставов.

Ягоды

Малина, черника, ежевика и клубника наполнены противовоспалительными соединениями и витамином С. Они активно блокируют образование нескольких воспалительных белков и могут помочь облегчить боль в суставах.

Вишни также помогают снизить уровень мочевой кислоты в организме, поэтому они особенно полезны для больных подагрой.

Чрезмерное количество мочевой кислоты в организме может спровоцировать образование болезненных кристаллов вокруг суставов, что вызывает боль.

Омега-3

Эти полезные жиры помогают восстанавливать ткани и содержатся в семенах льна, чиа и грецких орехах.

Эти продукты содержат углеводы, клетчатку, белки, витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые полезны для суставов. Вместо этого следует избегать рафинированных злаков (белого хлеба), которые усиливают воспаление.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут и соя содержат много здорового белка вместе с антиоксидантами. Эти вещества нужны организму для восстановления тканей, хрящей и слизистой суставов.

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