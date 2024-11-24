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Исчезнет боль в спине: тренер назвала 6 полезных упражнений для укрепления мышц

Какие упражнения помогут избавиться от боли в спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боли в спине можно избавиться с помощью простых упражнений. Тренер рассказал, как нужно тренироваться дома, чтобы улучшить самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Halth.

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