Исчезнет боль в спине: тренер назвала 6 полезных упражнений для укрепления мышц
Боли в спине можно избавиться с помощью простых упражнений. Тренер рассказал, как нужно тренироваться дома, чтобы улучшить самочувствие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Halth.
Боль в спине может возникать по многим причинам - от длительного пребывания перед экраном, травмы, остеоартрита, беременности или просто слабости из-за отсутствия физических движений. 60-80% взрослых будут ощущать боль в спине в течение своей жизни.
Физиотерапевт Карина Картер рассказала, что физическая активность является одним из многих средств против боли в спине, поскольку она помогает укрепить мышцы.
Эксперт назвала упражнения, которые улучшат силу и гибкость спины.
Упражнение "плавание"
Это классическое упражнение пилатеса нацелено на мышцы и нижнюю часть спины.
Лягте лицом вниз на коврик и вытяните руки перед головой, расслабив плечи
Осторожно поднимите руки, ноги и голову над ковриком (вы должны почувствовать, как работает поперек) и сожмите ягодицы.
Начните имитировать медленное плавание, подняв правую руку и левую ногу, а затем левую руку и правую ногу.
Выполните три раза по 30 секунд каждый.
Упражнение "плавание" (фото: кадр с видео)
Растяжение ленты
Добавьте это упражнение к динамической разминке, чтобы нацелить на верхнюю часть спины. Это также активизирует ваши мышцы, которые удерживают вас в вертикальном положении.
Для этого вам понадобится длинная лента сопротивления.
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Возьмите ленту с обеих сторон верхней рукой и поднимите руки на высоту плеч.
На вдохе растяните ленту и сожмите верхнюю часть спины, чтобы сократить мышцы, удерживая все тело в неподвижном состоянии. Задержитесь на секунду-две и верните руки в исходное положение.
Растяжение ленты (фото: кадр с видео)
Подъем гантелей в наклоне
Это быстрое и эффективное упражнение нацелено на все основные мышцы спины, включая широкие мышцы.
Держите по одной гантели в каждой руке, а ноги поставьте на ширине бедер.
Согните колени в бедрах и наклоните туловище вперед, держа спину ровной.
Удерживая эту позицию, поднимите гантели к бедрам, согнув локти под углом 45 градусов.
Сделайте 10-12 повторений в трех подходах.
Подъем гантелей в наклоне (фото: кадр с видео)
Тяга ленты сидя
Сядьте на коврик, вытянув ноги перед собой. Оберните длинную и тяжелую опорную ленту вокруг обеих ног, держа их согнутыми, и возьмите каждый конец ленты в руки.
Сидя прямо с отведенными назад плечами, потяните ленту, согнув оба локтя назад и сжав лопатки.
Задержитесь на секунду в нижней части движения, прежде чем медленно отпустить.
Сделайте 10-12 повторений в трех подходах.
Тяга ленты сидя (фото: кадр с видео)
Разведение рук
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер и возьмите гантели в каждую руку.
Отведите бедра назад, сохраняя ровную спину и наклонитесь. Держите слегка изогнутые колени.
Расположите руки по бокам ладонями внутрь. На выдохе поднимите обе руки в стороны, слегка согнув их в локте. Сожмите мышцы верхней части спины вверху.
Медленно опустите гантели в исходное положение.
Разведение рук с гантелями (фото: кадр с видео)
Сословная тяга
Сословная тяга является превосходным силовым упражнением, направленным на разгибание позвоночника, мышцы нижней части спины, а также подколенные сухожилия и бедра.
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Отведите плечи назад и сделайте наклон туловищем.
На выдохе поднимитесь в исходное положение. Убедитесь, что ваша спина не скруглена.
Наклоны туловищем (фото: кадр с видео)
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