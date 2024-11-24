Исчезнет боль в спине: тренер назвала 6 полезных упражнений для укрепления мышц

Боли в спине можно избавиться с помощью простых упражнений. Тренер рассказал, как нужно тренироваться дома, чтобы улучшить самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Halth .

Боль в спине может возникать по многим причинам - от длительного пребывания перед экраном, травмы, остеоартрита, беременности или просто слабости из-за отсутствия физических движений. 60-80% взрослых будут ощущать боль в спине в течение своей жизни.

Физиотерапевт Карина Картер рассказала, что физическая активность является одним из многих средств против боли в спине, поскольку она помогает укрепить мышцы.

Эксперт назвала упражнения, которые улучшат силу и гибкость спины.

Упражнение "плавание"

Это классическое упражнение пилатеса нацелено на мышцы и нижнюю часть спины.

Лягте лицом вниз на коврик и вытяните руки перед головой, расслабив плечи

Осторожно поднимите руки, ноги и голову над ковриком (вы должны почувствовать, как работает поперек) и сожмите ягодицы.

Начните имитировать медленное плавание, подняв правую руку и левую ногу, а затем левую руку и правую ногу.

Выполните три раза по 30 секунд каждый.

Упражнение "плавание" (фото: кадр с видео)

Растяжение ленты

Добавьте это упражнение к динамической разминке, чтобы нацелить на верхнюю часть спины. Это также активизирует ваши мышцы, которые удерживают вас в вертикальном положении.

Для этого вам понадобится длинная лента сопротивления.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Возьмите ленту с обеих сторон верхней рукой и поднимите руки на высоту плеч.

На вдохе растяните ленту и сожмите верхнюю часть спины, чтобы сократить мышцы, удерживая все тело в неподвижном состоянии. Задержитесь на секунду-две и верните руки в исходное положение.

Растяжение ленты (фото: кадр с видео)

Подъем гантелей в наклоне

Это быстрое и эффективное упражнение нацелено на все основные мышцы спины, включая широкие мышцы.

Держите по одной гантели в каждой руке, а ноги поставьте на ширине бедер.

Согните колени в бедрах и наклоните туловище вперед, держа спину ровной.

Удерживая эту позицию, поднимите гантели к бедрам, согнув локти под углом 45 градусов.

Сделайте 10-12 повторений в трех подходах.

Подъем гантелей в наклоне (фото: кадр с видео)

Тяга ленты сидя

Сядьте на коврик, вытянув ноги перед собой. Оберните длинную и тяжелую опорную ленту вокруг обеих ног, держа их согнутыми, и возьмите каждый конец ленты в руки.

Сидя прямо с отведенными назад плечами, потяните ленту, согнув оба локтя назад и сжав лопатки.

Задержитесь на секунду в нижней части движения, прежде чем медленно отпустить.

Сделайте 10-12 повторений в трех подходах.

Тяга ленты сидя (фото: кадр с видео)

Разведение рук

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер и возьмите гантели в каждую руку.

Отведите бедра назад, сохраняя ровную спину и наклонитесь. Держите слегка изогнутые колени.

Расположите руки по бокам ладонями внутрь. На выдохе поднимите обе руки в стороны, слегка согнув их в локте. Сожмите мышцы верхней части спины вверху.

Медленно опустите гантели в исходное положение.

Разведение рук с гантелями (фото: кадр с видео)

Сословная тяга

Сословная тяга является превосходным силовым упражнением, направленным на разгибание позвоночника, мышцы нижней части спины, а также подколенные сухожилия и бедра.

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Отведите плечи назад и сделайте наклон туловищем.

На выдохе поднимитесь в исходное положение. Убедитесь, что ваша спина не скруглена.