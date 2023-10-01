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Гинеколог рассказала, какой известный препарат может навредить женщинам

Какой препарат не следует использовать в гинекологии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Для лечения гинекологических проблем врачи часто используют Гексикон. Его действующим веществом является антисептик хлоргексидин.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео у TikTok гинеколога Дарьи Петрусевич рассказывает, безопасен ли этот препарат для женского здоровья.

Можно ли применять гексикон

Врач напоминает, что антисептики - это вещества, которые способны уничтожить если не всех, то абсолютное большинство микроорганизмов, с которыми контактирует.

Чаще всего гинекологи назначают антисептики для обезвреживания кандиды, гарднереллы, уреаплазмы, хламидий, трихомонады и т. д. В таком случае вы должны знать, что антисептическое средство обезвредит хорошие микроорганизмы во влагалище.

Действующим веществом в Гексиконе является хлоргексидин (скриншот)

В частности, лактобактерию, производящую перекись водорода. С помощью него лактобактерия создает кислую среду во влагалище и защищает его от чрезмерного размножения условных патогенов и делает менее уязвимой к инфекциям, передающимся половым путем.

Таким образом, использование Гексикона или других влагалищных антисептиков приводит к уменьшению количества лактобактерий. Из-за этого изменяется показатель кислотности среды (с кислой на щелочную), повышается вероятность бактериального вагиноза или вульвовагинального кандидоза.

 

@daria.gynotes Про жіноче здоров’я - в Instagram gynotes, запрошую

Раньше мы рассказывали, как подготовиться к плановому визиту к гинекологу.

Читайте также, какие обследования каждая женщина должна проходить ежегодно профилактически.

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