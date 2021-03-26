Я знаю, як тебе бити без синців: спливли подробиці знущань чоловіка над дружиною в Кременчуці

У Кременчуці Полтавської області місцева мешканка Ольга Плохотніченко розповіла, що її чоловік півтора року її бив і дуже часто на очах у дітей. Пара не була офіційно в шлюбі, але чоловік постійно знущався з неї і дорікав квартирою. Побої жінка не фіксувала, але потім терпінню прийшов кінець і вона опублікувала в мережі відео свого побиття.

Пара жила цивільним шлюбом 7 років, Володимир принципово не хотів штамп в паспорті і спочатку все було нормально. Півтора року тому він вперше підняв на партнерку руку, але на цьому все не закінчилося.

"Він говорив: "Я знаю, як тебе бити так, що не буде ніяких синців ", — згадує жінка.

25 березня Ольга подала чергову заяву в поліцію. Щоб не зам'яли — обіцяють стежити і депутати. За даним фактом передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.

"Ми направили депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ з проханням до керівника МВС взяти під особистий контроль. І направили звернення в Офіс уповноваженого з прав людини", — розповіли депутати.

За словами Ольги, цивільний чоловік не тільки її бив, але і вигнав з квартири. Він не дає їй бачитися з дітьми і подала на аліменти. Зараз одна дитина залишилася з ним, а другу їй вдалося забрати.

Чому так сталося

Як виявилося, у житті Володимира з'явилася інша жінка. Сам він все заперечує і каже, що Ольга провокувала його, а відео побиття опублікувала, щоб стати зіркою мережі.

"Я її не бив. Вона мене спровокувала. Це шоу вона створила, щоб стати зіркою YouTube", — розповів колишній чоловік Ольги.

Історія жінки, яку на очах у дітей бив чоловік