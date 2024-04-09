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Нашли под завалами в ванной. Брат известного украинского актера погиб в результате авиаудара РФ

Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский актер Влад Никитюк сообщил, что в начале полномасштабной войны в результате вражеского авиаудара погиб его троюродный брат.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста ICTV.

Подробности

По словам знаменитости, войну он встретил на отдыхе в Закарпатье вместе с любимой Анной.

Его родители остались в Киеве, а когда оккупанты начали обстреливать город, поехали в село под Бородянкой.

Родные Владислава надеялись, что туда россияне не доберутся, однако вышло все по-другому.

Уже со временем в село зашла армия РФ и родные звезды со старенькой бабушкой попали в оккупацию. Во время обстрелов они прятались в погребе.

"Родителей с бабушкой спас местный священник - батюшка Борис, которому удалось организовать "зеленый коридор". Родителям повезло, они поехали в Хмельницкий к хорошим знакомым", - вспомнил Никитюк.

Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)

Его же троюродного брата спасти не удалось. Он погиб от российских авиаатак.

Нашли родственника актера под завалами дома, в ванной, с тревожным чемоданчиком в руках.

"Фото женщины, которая сидит перед разваленным домом и ждет окончания поисковой операции, тогда облетело весь мир - это моя тетя", - шокировал Никитюк.

Краткая биография актера

Влад Никитюк - 31-летний украинский актер театра и кино. Популярность к нему пришла после съемок в сериале "Райское место". 

Его начали звать на главные роли в сериалах. Артист сыграл в "Рысь", "Наследницы поневоле", "Се ли ви", "Формуле счастья", "Треугольнике судьбы" и других сериалах.

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