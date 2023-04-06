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Нашли гранаты в песочнице: в Николаеве наградили детей, которые предотвратили трагедию (фото и видео)

Коллаж РБК-Украина: в ГСЧС наградили детей, которые сообщили в полицию о гранатах в песочнице
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве наградили четырех детей, которые на днях обнаружили гранаты в песочнице в поселке городского типа Ольшанское, и без колебаний сообщили об опасной находке в полицию, тем самым предупредив возможную трагедию в случае детонации взрывчатки на детской площадке.

Об этом 6 апреля передали на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Инцидент с тремя гранатами с запалами, что выявили ребята в песке во дворе на площадке, произошел 3 апреля. Паша Карлов, Даня Каплун, Артем Дудниченко и Данила Чипиженко сразу позвонили в полицию и сообщили о найденных взрывоопасных предметах. Таким образом практически помогли в их обезвреживании.

Вот такая опасная находка была на детской площадке в поселке Ольшанское (фото: t.me/s_shayhet)

На место прибыли специалисты взрывотехнической службы и изъяли боеприпасы. Теперь правоохранители выясняют, как взрывчатка попала на детскую площадку.

"Мальчики - молодцы - спасибо родителям за воспитание!", - отметила представитель ГУ ГСЧС в области Ильяна Пацюк во время награждения детей в Николаеве.

В Николаеве наградили детей, которые в Ольшанском в песочнице нашли гранаты, и сообщили об этом в полицию (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Также она обратила внимание, что спасатели стараются "всеми способами довести информацию об опасности, которую несут боеприпасы", привлекая СМИ, волонтеров, сотрудничая с полицейскими и представителями международной организации HALO Trust.

"Намереваемся охватить как можно больше разновозрастной аудитории и научить трем основным правилам "Не подходи! Не трогай! Позвони 101 или 102!" - рассказала спасатель.

На мероприятии от ГСЧС в Николаеве награждали ответственных мальчиков и дарили ценные подарки (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

На мероприятии в центре города возле "юрты несокрушимости" четверо мальчиков, которые нашли гранаты и чьи правильные действия не допустили ужасные последствия в случае взрыва и возможные жертвы, получили в награду грамоты и ценные подарки.

Также работники ГСЧС провели информационно-просветительское мероприятие по обучению населения рискам, связанным с взрывоопасными предметами.

"Для детей подготовили отдельную игровую локацию, где разместили зону с пазлами и раскрасками, фотозону. Малыши в игровой форме обучались со специалистами основным правилам минной безопасности", - говорится в публикации.

В Николаеве также напомнили о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов, дарили подарки и устраивали мастер-классы по разминированию (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Кроме того, спасатели продемонстрировали участникам эпизод разминирования с помощью миноискателя. Попробовать самостоятельно искать металлические предметы мог каждый.

А после этого участникам тоже раздали презенты.

Видео: в Николаеве спасатели ГСЧС наградили четверых мальчиков, которые нашли на детской площадке гранаты и вызвали полицию

Напомним, ранее подросток спас жизнь пятерым детям во время взрыва гранаты на детской площадке под Днепром.

А также мы писали, что перед этим в Киеве на Виноградаре на детской площадке нашли гранату, тоже в песочнице. Эксперты определили, что теоретически она могла взорваться в любой момент.

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