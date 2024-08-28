Не знал, вернется ли к жизни: Олег Винник впервые высказался о своей болезни

По словам Винника, он действительно вынужден был уехать за границу для лечения.

Артист не стал раскрывать подробности своей болезни, но поделился, что долгое время находился в крайне тяжелом состоянии и даже сомневался, сможет ли вернуться к прежней жизни.

Лишь спустя годы его здоровье начало улучшаться, и теперь он готов снова радовать своих поклонников новыми хитами.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Слава Богу становится уже все лучше и сегодня я уже на коне, как говорится. Многие люди уже знают, что я болел еще до войны. Первый год Олега не было ни для кого: ни для себя, ни для кого. Я вообще не знал, вернусь ли к жизни", - вспомнил исполнитель.

"Тогда, конечно, мои соцсети были закрыты моим бывшим менеджментом. О болячках моих не хочу рассказывать, чтобы люди ходили ко мне на концерты. Это очень ценные для меня вещи", - добавил он.