Знатна "риба": під окупованою Горлівкою воїни ЗСУ зловили бойовика-іноземця

На Донбасі військові ЗСУ затримали бойовика-іноземця, який примкнув до окупантів ще в 2014 році та відтоді воює проти України. Про це в четвер, 19 вересня, повідомив нардеп і відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

Найманець може бути громадянином однієї з країн колишнього СРСР. У той же час інформація наразі не підтверджена.

Бойовика затримали українські піхотинці на одній з передових ділянок зони проведення операції Об'єднаних сил - в районі окупованої "ДНРівцями" Горлівки в Донецькій області - кілька днів назад.

"Полонений виявився знатної "рибою"", - йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ захопили в полон під окупованою Горлівкою найманця бойовиків - іноземця (Ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Зазначимо, що днями в мережі з'явилася інформація про те, що бійці ЗСУ завдали потужного удару по бойовиках в районі Горлівки - бойова група одного з піхотних батальйонів 53-ої бригади провела вдалу операцію в зоні бойових дій і одним точним ударом знищила ВОП терористів, розташований на самому верху терикону.

Бійці ЗСУ розгромили терористів під окупованою Горлівкою (Фото: facebook.com/Юрий Мисягін)

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що на Донбасі у Станиці Луганській повернули на місце українські прапори.

А також ми писали про те, що бійці ЗСУ двома точними ударами знищили розташування терористів.