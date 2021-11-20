Знаменитий український актор помер від COVID: його називали "королем сцени"

"У нас втрата. Дорогі глядачі. Нам бракує слів... наш Георгій Іванович Морозюк, народний артист України відійшов на Небеса", - йдеться в публікації.

Морозюка називали "королем сцени", але крім блискучої роботи театральним актором, за свою кар'єру він також знявся в більш ніж 30 знакових українських фільмах, таки як "Голод-33", Вінчання зі смертю", "Гетьманські клейноди", "Чорна рада", "Нескорений", "Залізна сотня"...

Георгій Морозюк у ролі Запорожця Петра Сердюка в картині "Чорна рада" (фото: dramteatr.com.ua)

Широку популярність як кіноактор він отримав після виходу на екрани в 1982 році картини режисера Володимира Денисенка "Високий перевал", де він грав роль негативного персонажа Юзя.

Також Георгій Іванович знімався у таких відомих режисерів, як Микола Мащенко та Юрій Іллєнко.

Георгій Морозюк у ролі священика у фільмі "Вінчання зі смертю" (фото: dramteatr.com.ua)

Останньою кінороботою для нього став фільм "Владика Андрей" режисера Олеся Янчука (2008 рік).

Звання Народний артист України було присвоєно йому в 1993 році.

Народний артист України Георгій Морозюк (фото: dramteatr.com.ua)

Георгій Морозюк народився 15 квітня 1944 року, і після закінчення в 1967 році театральної студії при Київському академічному українському драматичному театрі ім. І.Франко спочатку працював у Львівському облмуздрамтеатрі (1967-1997 роки), а з 1997 року і до своєї смерті - в Рівненському театрі.

У театрі зазначають, що глибоке перетворення в характер створюваного образу, віра в запропоновані обставини, чудова акторська пластика, сценічна мова - далеко не повний список талантів Морозюка, що дозволили йому стати в ряд видатних діячів українського театру.

Георгій Морозюк блищав на театральній сцені з 1967 року (фото: dramteatr.com.ua)