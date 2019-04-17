Знаменитий письменник Дмитро Биков впав у кому: перші подробиці

Дмитро Биков впав у кому. 17 квітня письменник і журналіст терміново був госпіталізований в лікарню Уфи з підозрою на інсульт. Зараз він знаходиться в нейрореанімації. Лікарі оцінюють стан письменника-опозиціонера як критичний.

Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)

Працівники лікарні, куди був доставлений Биков, кажуть, що "в клініці справжній переполох".

"Письменнику надається вся необхідна допомога, працюють найкращі фахівці", - прокоментували ситуацію медпрацівники виданню НТВ.

Як повідомляють російські ЗМІ, Бикову стало зле за кілька годин до його виступу з лекцією "Російський анекдот як літературний жанр" в Уфі. За день до цього він провів зустріч з прихильниками в Єкатеринбурзі на тему "Страсті Христові у світовій літературі".

У блозі 51-річного Бикова вже з'явилося повідомлення про перенесення майбутніх зустрічей та лекцій.

У той же час російський журналіст Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі запевняє, що "ніякого інсульту у Дмитра Бикова немає, і підозри на інсульт немає".

"Спасибі всім, хто турбується про здоров'я Дмитра Бикова. Він госпіталізований в лікарню в Уфі. Стан важкий, але стабільний, кажуть лікарі. Він другий день в реанімаційній палаті. Побажаємо йому швидкого одужання", - написав Венедиктов.

Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)

"Я сподіваюся, що все буде нормально з Дмитром Львовичем. І він ще буде радувати нас своїми лекціями по літературі. Дай бог йому здоров'я і сил поправитися!" - написав у соцмережі Олександр Дьомін.

Дмитро Биков народився 20 грудня 1967 року в Москві. Він є автором відомих книг, зокрема, таких популярних як "Червень", "ЖД", "Евакутор". Крім того, Биков часто виступає на ТБ, а також викладає літературу і є біографом Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Булата Окуджави та інших культових письменників і поетів.

У своїх іронічних віршах часто висміює політику президента Росії Володимира Путіна і Кремля. Підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами на Донбасі.

Нагадаємо, у Львові 16 квітня помер знаменитий український дисидент і один з лідерів національного руху.

Раніше ми писали про те, що в Харкові на 63-му році життя помер відомий український письменник Леонід Ушкалов.