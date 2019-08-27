Знаменитий композитор загинув в авіакатастрофі разом з сім'єю (фото)

Відомий британський композитор Джонатан Голдштейн розбився на легкомоторному літаку Pipe, на борту якого також була його дружина і маленька дочка. Інцидент стався в Швейцарських Альпах біля італійського кордону. Про це повідомляє The Sun.

Відомо, що композитор був сам за штурвалом літака. Що стало причиною авіакатастрофи поки невідомо.

Джонатан Голдштейн і Ханна Марцинович (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

50-річний Джонатан Голдштейн і 36-річна Ханна Марцинович одружилися три роки тому. Його дружина грала у складі оркестру ВВС і Лондонського симфонічного оркестру. Крім того, вона також виступала соло.

Джонатан Голдштейн і Ханна Марцинович (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

Варто зазначити, що Голдштейн написав музику до багатьох голлівудських кінофільмів, серіалів і театральних постановок. Його творчість можна почути у фільмі Мартіна Скорсезе "Мис страху".

Дджонатан Голдштейн (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

У 2007 році композитор отримав музичну премію Айвара Новелло за музику до фільму BBC і HBO "Прімо". Крім того, Джонатан також був музичним продюсером і у нього була власна компанія.

джонатан Голдштейн (фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984)

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