Знаменитий актор Борис Невзоров помер від коронавірусу: згадуємо найкращі ролі (фото)

В останні свої дні Борис Георгійович був у лікарні. У актора раніше медики підтвердили коронавірусну хворобу. Недуга дала ускладнення, з якими організм вже не міг впоратися.

Борис Невзоров вперше знявся в кіно в 1975 році (фільм "Дорога"), а остання картина з його участю вийшла у 2021-му (фільм "Близнюк"). Всього ж на рахунку актора понад 100 ролей в кіно і серіалах.

Борис Невзоров (фото: wikipedia.org)

Серед найвідоміших серіалів можна назвати "Марш Турецького", "Каменська", "Росія молода". Серед багатьох радянських, російських, українських і білоруських фільмів глядачі також можуть добре пам'ятати Невзорова за ролями в таких картинах, як "Знайти і знешкодити" (1982 рік), "Говорить Москва" (1985 рік), "Русь споконвічна" (1985 рік), "Капабланка" (1986 рік), "Сталінград" (1989 рік), "Майор" (2013 рік).

Борис Невзоров у ролі Всеслава у фільмі "Русь споконвічна" (фото: кадр зі стрічки)

Борис Невзоров у ролі Василя Блюхера у фільмі "Маршал революції" (фото: кадр зі стрічки)

Борис Невзоров у ролі начальника УВС у фільмі "Майор" (фото: кадр зі стрічки)

Борис Невзоров в ролі слідчого прокуратури Ольшанського в серіалі "Каменська" (фото: кадр зі стрічки)

Народився Невзоров в 1950 році в Краснодарському краї, дитинство і юність пройшли в Астрахані, де він став грати на сцені місцевого театру юного глядача.

Борис Невзоров в молодості (фото: biographe.ru)

Потім навчався у Вищому театральному училищі імені Щепкіна, в Школі-студії МХАТ, працював у трупі Московського Нового драматичного театру, був актором Театру імені Моссовєта, Московського Нового драматичного театру, ЦКДЮФ імені Горького, Московському драматичному театрі імені Станіславського. З 2005 року і до кінця життя був актором Малого театру.

Борис Невзоров в театрі (фото: biographe.ru)

Борис Невзоров тричі був одружений, але в останні роки життя жив у цивільному шлюбі з четвертою коханою, яка молодша за актора на 25 років. У грудні 2020 року у пари народилася дочка. Також у нього від колишніх шлюбів ще двоє дітей.

Борис Невзоров (фото: kinoteatr.ru)