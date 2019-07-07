Відомого мандрівника ледь не вбило колесом від УАЗа Нацгвардії: подробиці (відео)

Мандрівник Володимир Супруненко госпіталізований в Запоріжжі
У Запоріжжі сталася незвичайна ДТП - колесо автомобіля УАЗ Національної гвардії, що відвалилося, збило велосипедиста. Потерпілим виявився знаменитий мандрівник Володимир Супруненко. Відео з місця інциденту було опубліковано на Instagram-сторінці місцевого пабліка "its_zp".
Пригода сталася на Набережній у Запоріжжі 6 липня. У машини на ходу відлетіло колесо, і потрапило в чоловіка на зустрічній смузі.
Лікарі надали травмованому Супруненку першу допомогу на місці ДТП і забрали до лікарні.
В Запоріжжі колесо автомобіля, що відвалилося, травмувало мандрівника Володимира Супруненка (Фото: скріншот)
Володимир Супруненко - письменник, журналіст, етнограф і мандрівник, який об'їздив на велосипеді весь світ, зробивши близько двох десятків серйозних експедицій.
Близько доби тому він писав у своєму Facebook про експедицію "Гілея" по лісовому масиву в гирлі Дніпра.
Відео: instagram.com/its_zp
"За легендою на цьому священному місці знаходилося святилище Матері Богів, яку ототожнювали із Гекатою. З Гілеєю пов'язана так звана "еллінська" версія походження скіфів – тут у печері Геракл зустрівся зі Змій-дівицею, від союзу з якої і народився перший скіф, тут загинув скіфський мудрець Анахарсіс.
Історики розміщують цю легендарну землю на Херсонщині в гирловій лівобережній частині Дніпра між Дніпро-Бузьким лиманом і Чорним морем", - йдеться у публікації.
Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)
Також мандрівник зазначив, що навряд чи в Україні знайдеться подібний по території край за кількістю заповідників і визначних місць.
Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)
"Тут і Олешківські піски і соснові ліси, і "саги" (лісові озера), і залишки плавневого Великого Лугу, та коса Тендра (Ахіллів Біг), і острів Джарилгач, і Олешківська Січ, і Прогної (соляні промисли), і унікальні хутірські поселення, і фамільний склеп Фальц-Фейнів (творець Асканії-Нова)", - написав він.
Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)
Зазначимо, що раніше Супруненко на велосипеді об'їхав Індію, Непал, Шрі-Ланку, подорожував по Закавказзі та по Середній Азії, в 2010-му на велосипеді проїхав від України до Владивостока через Монголію.
Володимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)
У коментарях до повідомлення про ДТП користувачі мережі шоковані подією. Вони висловлюють слова підтримки відомому веломандрівнику, а також юзери цікавляться, чи притягнуть когось до відповідальності у зв'язку з інцидентом.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, кілька тижнів тому в Конотопі сержант на автомобілі начальника поліції наїхав на 10-річного Артема, який вибіг на пішохідний перехід. Камери спостереження показали, що від удару хлопець відлетів на кілька метрів і впав на асфальт. Школяр був госпіталізований у важкому стані.
Також ми писали про те, що в Маріуполі 11 червня заступник керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку на пішохідному переході.