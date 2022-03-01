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Вони знали, що їхали вбивати українців: ЗСУ показали листування знищеного окупанта

Автор: Людмила Жукова

Російські військові ще до війни в Україні прекрасно знали, що їдуть не на якісь навчання, а вбивати людей.

Про це повідомляє ЗСУ, наводячи як аргумент листування військового з РФ з сестрою.

"Вони знали, що їхали вбивати українців. Листування в телефоні вбитого в Київській області російського окупанта", - сказано в публікації.

У повідомленнях він обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не шкодувати" українців. Також військовий впевнений, що "українці скоро вгамуються".

Як бачите, все виявилося не так, як цього очікували окупанти зі своєю "рятувальною операцією".

Як ми писали раніше, під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ.

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